Se agotaron los álbumes y figuritas del Mundial en kioscos de Paraná

La pasión por el Mundial de Fútbol 2026 ya comenzó a sentirse con fuerza en Paraná y los álbumes de figuritas se transformaron en uno de los productos más buscados en kioscos y puestos de revistas. En distintos comercios de la ciudad se registró faltante tanto de álbumes como de paquetes de figuritas debido a la alta demanda.

Según relataron vendedores, en algunos locales llegaron a recibir entre 30 y 40 álbumes diarios, mientras que más de 80 personas consultaban para conseguirlos. “La noticia del día es que está agotado”, expresó la cronista de Elonce durante una recorrida realizada por diferentes kioscos de la capital entrerriana.

Las figuritas del Mundial 2026 (foto Elonce)

En medio de la búsqueda, un tradicional puesto de diarios y revistas ubicado en la feria de Salta y Nogoyá todavía contaba con algunos paquetes disponibles. Allí, el kiosquero Miguel Ángel Rueda, conocido como “Chiche”, confirmó el fenómeno que se vive alrededor de las figuritas mundialistas.

Alta demanda y largas búsquedas

“Vienen a buscarlo desde chiquitos de cuatro años hasta personas de 70”, contó el comerciante, quien indicó que los paquetes de figuritas tienen un valor de 2.000 pesos y contienen siete unidades. Además, adelantó que el álbum saldrá el domingo en promoción junto al Diario Uno con un costo aproximado de 6.000 pesos.

“Está agotado”, insistió el vendedor, quien señaló que muchos clientes regresan constantemente con la esperanza de encontrar nuevas partidas.

Durante la transmisión incluso abrieron un paquete de figuritas para mostrar algunas de las imágenes que aparecen en la colección, aunque no tuvieron suerte con la más buscada: la de Lionel Messi.

Las figuritas más buscadas

Además de la del capitán argentino, otra de las más codiciadas por los coleccionistas es la denominada “00”, correspondiente al inicio del álbum oficial de PANINI y vinculada al logo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

“Hubo algunos casos de personas que sacaron la figurita de Messi y lo compartieron en redes sociales”, comentaron, al destacar cómo las plataformas digitales amplifican el entusiasmo de los fanáticos.

Se agotaron los álbumes y figuritas del Mundial en kioscos de Paraná

Mientras esperan el ingreso de nuevos álbumes y paquetes (prevista para este jueves), comerciantes y clientes coinciden en que la fiebre mundialista volvió a instalarse con fuerza y ya genera largas recorridas y consultas en distintos puntos de Paraná.