Postergaron el lanzamiento del álbum del mundial tapa dura y confirmaron la nueva fecha

El lanzamiento del álbum del mundial 2026 en su versión tapa dura sufrió una postergación inesperada en Argentina. A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, Panini confirmó que debió modificar las fechas previstas para la salida de las ediciones especiales debido a inconvenientes vinculados a la producción y distribución.

La noticia fue comunicada por la propia empresa a través de sus redes sociales oficiales. “Estimados coleccionistas, debido a algunos retrasos en la producción y distribución, les informamos las nuevas fechas de lanzamiento de los productos”, señalaron desde Panini en un breve comunicado.

De acuerdo con lo informado, la edición tapa dura del álbum del mundial comenzará a comercializarse desde el viernes 15 de mayo, mientras que la esperada edición dorada llegará a los puntos de venta recién el miércoles 20 de este mes.

Cuánto cuesta completar el álbum

La salida del tradicional álbum de figuritas generó una fuerte expectativa entre los fanáticos del fútbol y coleccionistas, especialmente por tratarse de la edición más grande en la historia de los Mundiales organizados por la FIFA.

Actualmente, la versión de tapa blanda tiene un valor estimado de $15.000, mientras que la edición tapa dura podría ubicarse entre los $25.000 y $30.000, dependiendo del comercio y la región del país. A eso se suma el costo de los sobres de figuritas, que rondan entre $2.000 y $2.500.

Álbum del mundial.

Según estimaciones que circulan en el mercado, completar el álbum del mundial podría demandar una inversión cercana a los $2.000.000 si se tienen en cuenta figuritas repetidas y compras adicionales. Sin contemplar duplicados, el costo base para completar la colección se ubicaría alrededor de los $300.000.

Más páginas y un nuevo formato

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación del contenido. Cada sobre incluirá siete figuritas, dos más que en torneos anteriores, y algunos paquetes podrán contener una figurita extra sorpresa.

Además, el nuevo formato del Mundial 2026, que contará con 48 selecciones, obligó a ampliar considerablemente el tamaño de la colección. El álbum del mundial tendrá un total de 980 figuritas distribuidas en 112 páginas, superando ampliamente las cifras registradas en Qatar 2022.

Cada selección contará con 18 jugadores, además del escudo oficial y la clásica fotografía grupal del plantel. Ese incremento en la cantidad de páginas y figuritas convirtió a esta edición en una de las más ambiciosas realizadas por Panini.