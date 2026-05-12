El río Paraná mide 2.36 metros este martes a la altura del puerto de la capital entrerriana y se mantiene en crecida, según los datos de Prefectura a los que accedió Elonce. El curso de agua registra 13 centímetros más en relación a la última medición de la semana pasada y un metro más si se compara con el registro del mes pasado.

En ese marco, Elonce consultó al ingeniero Juan Borus del Instituto Nacional del Agua (INA) por las perspectivas climáticas y el comportamiento de los ríos de la región para los próximos meses y señaló que, por ahora, el Paraná continuará con niveles medios bajos, aunque existe una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle hacia la primavera.

Según explicó el especialista, durante lo que resta del otoño y el inicio del invierno no se esperan cambios bruscos en los grandes cursos de agua. “Continuaríamos en aguas medias bajas, más bien bajas, con una tendencia levemente descendente”, indicó al referirse a la situación del río Paraná en la capital entrerriana.

Advierten que el fenómeno de El Niño podría impactar en los ríos hacia primavera

Borus sostuvo que el mayor interés está puesto en lo que pueda ocurrir durante la segunda parte del invierno y especialmente en primavera, período en el que podría consolidarse un evento climático asociado al calentamiento del Pacífico ecuatorial.

“No hay dos Niños iguales”

El referente del Instituto Nacional del Agua remarcó que, aunque existe consenso internacional sobre el desarrollo de un evento El Niño, todavía no es posible anticipar con precisión cuál será su intensidad ni sus consecuencias sobre la región. “No hay dos Niños iguales”, afirmó.

En ese sentido, recordó que los eventos fuertes suelen desarrollarse de manera gradual y explicó que solo un fenómeno moderado o intenso genera efectos climáticos claros y sostenidos sobre el litoral argentino.

Borus también señaló que actualmente persiste una disminución importante de lluvias en la alta cuenca del Paraná, en Brasil, así como en las cuencas del Iguazú y del Paraguay. Esa situación influye directamente en los niveles actuales del río Paraná, "pero en definitiva no se esperan grandes cambios".

Impacto en el agro y en los ríos

El especialista indicó que el sector agropecuario sigue con atención la evolución del Pacífico debido a que el fenómeno puede impactar en las lluvias, las cosechas y distintas actividades productivas vinculadas al agua. “Hoy todas las actividades agrícolas están mirando al Pacífico con mucha cautela porque no está claro que ese Niño vaya a ser de una magnitud significativa”, expresó.

Además, recordó antecedentes de años con fuertes contrastes hídricos, como ocurrió en 2009, cuando el río Paraná pasó de niveles muy bajos a superar el nivel de evacuación en pocos meses.

Finalmente, Borus pidió seguir de cerca los informes oficiales y destacó que tanto Nación como provincias y municipios cuentan con herramientas técnicas para monitorear la evolución climática. “Hay buena información y seguimiento serio para informar adecuadamente”, concluyó.