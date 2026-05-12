Niño con hundimiento de cráneo tras brutal golpiza “llora y pregunta por qué le hicieron esto”

La mamá de Matías, el niño de 12 años que sufrió una brutal agresión el Viernes Santo en la localidad correntina de Mercedes, contó el delicado momento que atraviesa su hijo tras las intervenciones quirúrgicas a las que debió ser sometido por las graves heridas en la cabeza.

El menor fue atacado con un cinto que tenía un piñón en la punta y debió recibir más de 50 puntos de sutura por una herida que va "de oreja a oreja". Además, ya atravesó varias operaciones y aún deberá afrontar otra intervención.

“Mi hijo llora y me pregunta por qué le pasó esto, por qué le pegaron, por qué no puede salir, ir a la escuela o ir al campo”, expresó con angustia Marina en declaraciones a Radio Dos.

El estado de salud del niño

La mujer relató que recientemente regresaron del hospital luego de una nueva cirugía. “La operación salió bien, solo hay días que le duele mucho la cabeza”, indicó.

Según contó, el niño atraviesa también un fuerte impacto emocional. “Estaba muy nervioso, no quería volver a dormirse y operarse porque tenía miedo”, señaló la madre.

Matías, víctima de violenta agresión (foto Radio Dos)

Marina recordó además las palabras del médico que sigue el caso, Monzón, quien le transmitió tranquilidad y le dijo: “Tu hijo es un guerrero”. Tras la intervención, los profesionales le informaron que la cirugía había sido exitosa.

Cómo ocurrió la agresión

El episodio el Viernes de Semana Santa en el barrio San Martín de la localidad correntina de Mercedes. Oscar Beban, padre del niño, relató que su hijo y su hermano fueron atacados con piedras y con un cinto piñón -cinturón con un piñón dentado de metal en la punta, utilizado como arma- cerca de un almacén del barrio. La hipótesis es que los agresores intentaron robarles la moto.

Consultada sobre el recuerdo que tiene el niño del ataque, la madre aseguró que Matías “se acuerda perfecto de todo lo que pasó”.

Según relató, el menor había salido junto a otra persona a comprar azúcar cuando fueron insultados por un grupo. “Cuando volvían los estaban esperando en la oscuridad. Primero le tiraron un piedrazo y después el mayor sacó un cinto con un piñón en la punta y le pegó dos o tres veces en la cabeza”, sostuvo.

La investigación judicial continúa en marcha y ya hay un detenido con prisión preventiva. El abogado de la familia, Andrés Gauna, confirmó que en el hecho participaron un mayor de edad y un menor.

El letrado indicó además que los hermanos atacados ya declararon en Cámara Gesell y señaló que la causa continuará con nuevas testimoniales y medidas de investigación. “Estamos conformes con el accionar judicial”, afirmó Gauna respecto del avance del expediente.