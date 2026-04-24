Empeoró la salud de un niño brutalmente atacado: tiene hundimiento de cráneo y más de 50 puntos de sutura

El menor de 11 años permanece internado con un cuadro delicado tras sufrir una grave lesión en el cráneo. La Justicia correntina investiga el hecho y ya imputó a un joven por lesiones graves.
Un niño de 11 años permanecía internado en estado delicado tras haber sido víctima de una violenta agresión en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes. El menor presentaba un hundimiento de cráneo y su evolución no resultaba favorable, por lo que el equipo médico analizaba nuevas intervenciones quirúrgicas.
De acuerdo a la información oficial, el paciente se encontraba alojado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde los controles recientes no arrojaron resultados alentadores. En ese marco, se confirmó que deberá someterse al menos a una nueva cirugía, ya programada para el 8 de mayo, aunque no se descartaba la necesidad de una segunda intervención, publicó Corrientes Hoy.
El caso también avanzaba en el plano judicial. La Fiscalía imputó a un joven por el delito de lesiones graves y dispuso su prisión preventiva por 45 días, mientras continuaban las medidas para esclarecer el hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.
Un ataque violento en la vía pública
El episodio el Viernes de Semana Santa en el barrio San Martín. Según relató la madre del niño, el menor había salido hacia un kiosco cuando fue interceptado por dos personas que se desplazaban en motocicleta. Poco después regresó a su domicilio con una profunda herida en la cabeza y un importante sangrado.
Ante la gravedad del cuadro, fue trasladado inicialmente al hospital local y luego derivado de urgencia a la capital correntina, donde permaneció internado varios días y fue sometido a una cirugía reconstructiva. La intervención requirió más de 50 puntos de sutura debido a la magnitud de la lesión: una herida que va "de oreja a oreja"
Oscar Beban, padre del niño, relató que su hijo y su hermano fueron atacados con piedras y con un cinto piñón -cinturón con un piñón dentado de metal en la punta, utilizado como arma- cerca de un almacén del barrio. La hipótesis es que los agresores intentaron robarles la moto.
"Somos trabajadores, gente de campo. Mi hijo es un chico tranquilo, no le encontramos explicación a esto", expresó Beban, visiblemente angustiado.
Cuestionamientos a la investigación
El abogado de la familia, Andrés Antonio Gauna, cuestionó el avance inicial de la causa y señaló demoras en la actuación judicial. Según indicó, pese a que la denuncia fue realizada de inmediato, durante varios días no se concretaron pericias clave ni se citó a la familia.
El letrado también aseguró que los presuntos agresores habrían sido identificados por la familia, aunque inicialmente no se registraban detenciones. En las últimas horas, la causa comenzó a avanzar con nuevas diligencias, entre ellas la intervención de un médico forense.
Además, se esperaba que el niño declare mediante Cámara Gesell cuando su estado de salud lo permita, mientras la querella se preparaba para formalizar su participación en el expediente.
El caso generó conmoción en Corrientes por la violencia del ataque y por la situación del menor, cuyo estado continúa bajo seguimiento médico constante.