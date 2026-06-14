Graves quemaduras para un boxeador entrerriano tras una explosión e incendio

Juan Domingo Suárez, conocido como “El Bombardero” de Federal, sufrió severas quemaduras en el rostro y gran parte del cuerpo al intentar apagar un incendio en su vivienda. Fue trasladado al Hospital del Quemado.
El boxeador entrerriano Juan Domingo Suárez, conocido en el ambiente deportivo como “El Bombardero” de Federal, resultó gravemente herido tras una explosión e incendio ocurrido en su vivienda de Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires.
Según trascendió, el siniestro se produjo en el patio de la casa por causas que aún no fueron precisadas. En medio de la emergencia, Suárez intentó intervenir para sofocar las llamas, momento en el que sufrió severas quemaduras.
El hecho generó gran preocupación entre familiares, amigos y allegados al deportista, quienes siguieron de cerca su evolución durante las horas posteriores al accidente.
Sufrió quemaduras en el rostro y las manos
De acuerdo con la información brindada por su yerno, Damián López, el exboxeador sufrió importantes lesiones en distintas partes del cuerpo, siendo el rostro una de las zonas más afectadas.
"Quedó muy quemado, casi desfigurada su cara y muy quemada. Lo peor es su cara y sus manos", expresó al sitio especializado Deporte Total al referirse al estado de salud de Suárez tras el siniestro.
Las lesiones obligaron a una rápida intervención médica debido a la gravedad del cuadro y al riesgo que implican este tipo de quemaduras.
Traslado al Hospital del Quemado
Luego de recibir las primeras atenciones en el Hospital Evita, el deportista fue derivado al Hospital del Quemado, donde quedó internado bajo cuidados especializados.
Familiares señalaron que las primeras horas fueron de extrema tensión debido a la gravedad de las heridas y a la incertidumbre sobre su evolución. "Fue una tragedia que casi termina con su vida", manifestaron allegados al boxeador al describir la magnitud del episodio.
La familia destacó la atención médica
A pesar del delicado cuadro, los familiares remarcaron que Suárez se encuentra recibiendo la asistencia necesaria y que su evolución es seguida permanentemente por los profesionales de la salud.
"En este momento se encuentra muy bien atendido, pero pasamos horas de muchos nervios, angustia y preocupación", expresaron desde su entorno cercano.
Mientras continúa internado, amigos, familiares y personas vinculadas al deporte enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el reconocido púgil oriundo de Federal.