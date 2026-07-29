Quini 6: tres apostadores ganaron más de $126.000.000 en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.300 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.300 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 02-38-34-27-37-00. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $5.654.021.411.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-01-06-00-10-35. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.939.909.212.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 42-28-24-06-32-39. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 15-35-30-39-17-36. Hubo tres ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $126.157.176. Uno es de Capital Federal, otro de Buenos Aires y el restante de Río Negro
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 367 ganadores y cada uno percibirá $544.959,13. Elonce.com