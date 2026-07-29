"UPCN no acuerda con esta reforma previsional": el gremio ratificó su rechazo y anticipó que seguirá dando la discusión

La reforma previsional continúa generando repercusiones tras su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En entrevista con Elonce, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, dejó en claro la posición del gremio al afirmar que "UPCN no acuerda con esta reforma previsional".

La dirigente sostuvo que "dimos la discusión posible, logramos modificar algunos aspectos y en muchos otros somos críticos. No perdemos la iniciativa de ir modificando en el tiempo aquellas cuestiones que no benefician a los trabajadores", sostuvo.

Domínguez remarcó que el sindicato decidió participar de las reuniones con senadores y diputados porque entendía que esa era la única forma de defender los derechos de los trabajadores. "A veces nos escuchan y a veces no, pero eso no significa que bajemos los brazos", afirmó.

UPCN cuestionó el alcance de la reforma y reclamó más debate

Entre las principales objeciones, la secretaria adjunta mencionó el nuevo cálculo del haber inicial, el sistema de prorrateo y la posibilidad de que una futura modificación de la edad jubilatoria nacional pueda impactar automáticamente en Entre Ríos.

También cuestionó la rapidez con la que se trató el proyecto en Diputados. "Nos hubiera gustado que nos escuchen en el transcurso de los meses, pero eso no sucedió. Fue una reunión rápida y luego inmediatamente la sanción de esta ley", expresó.

Respecto de la votación que terminó con 18 votos afirmativos, Domínguez reconoció que el resultado "era casi esperado", aunque insistió en que la discusión debía darse, sino "dejábamos el camino liberado para que el Gobierno hiciera la reforma que esperaba", señaló.

Seguirán la reglamentación y no descartan acudir a la Justicia

Pese a su rechazo a la norma, la dirigente destacó que el debate permitió incorporar cambios importantes. Mencionó la preservación del régimen especial de jubilación para enfermeros contemplado en la Ley 10.930.

También valoró que se estableciera un período de transición para quienes están próximos a jubilarse, aunque manifestó preocupación por la situación de quienes ya iniciaron sus trámites previsionales.

En ese sentido, confirmó que UPCN participará activamente de la etapa reglamentaria y de la futura comisión de seguimiento de la ley. Además, advirtió que el gremio no descarta recurrir a la Justicia. "En aquellos casos en que se vean afectados derechos de los trabajadores agotaremos todas las instancias", aseguró.