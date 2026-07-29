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IAPSER donó un camión 4x4 para reforzar la respuesta ante emergencias por El Niño

La unidad fue entregada al Ministerio de Desarrollo Humano para fortalecer la asistencia durante inundaciones y otras contingencias. Frigerio destacó que permitirá llegar a zonas de difícil acceso ante el impacto previsto del fenómeno de El Niño.

29 de Julio de 2026
Donación del IAPSER
Donación del IAPSER

La unidad fue entregada al Ministerio de Desarrollo Humano para fortalecer la asistencia durante inundaciones y otras contingencias. Frigerio destacó que permitirá llegar a zonas de difícil acceso ante el impacto previsto del fenómeno de El Niño.

IAPSER Seguros realizó al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Entre Ríos, una donación destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y catástrofes en todo el territorio provincial.

 

Se trata de un camión con tracción 4x4 que permitirá optimizar la logística y la asistencia en zonas rurales o de difícil acceso, facilitando el traslado de insumos esenciales y asistencia a las comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

 

En declaraciones a Elonce, el gobernador Rogelio Frigerio, destacó el acompañamiento del IAPSER “en la gestión que estamos haciendo para estar preparados para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño”.

 

Con la unidad recibida “se podrá llevar asistencia a los lugares que lo necesitan”, dijo el mandatario, al tiempo que destacó el equipamiento que se va adquiriendo para estas contingencias. “Indudablemente será un año muy complejo desde el punto de vista del crecimiento de los ríos por las lluvias”.

Además explicó que se está trabajando en tres áreas: “La primera tiene que ver con las obras en los arroyos que tienen mayor riesgo, los diques; en segundo lugar estar preparados para las evacuaciones y por último el tema sanitario que es muy importante y estamos trabajando con el sistema de salud”.

 

“No le vamos a ganar a la naturaleza, pero tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para amortiguar el impacto en nuestros vecinos”, indicó Frigerio.

Mientras que la titular del IAPSER, Myriam Clerici, expresó que “para nosotros es importante apoyar al gobierno. Somos una empresa de seguro y buscamos prevenir los siniestros y accidentes y también la seguridad de las personas; es un granito de arena y queremos estar presentes para poder acompañar y dar lo que se necesite”.

 

Finalmente, la ministra de Desarrollo, Verónica Berisso agradeció la donación del IAPSER y mencionó que se recorrerá toda la provincia con el camión. “Si se presenta alguna emergencia estará a disposición del auxilio de los entrerrianos”.

 

Temas:

IAPSER donación El Niño
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