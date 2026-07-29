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Villa Paranacito: reactivarán la construcción de 50 viviendas con fondos provinciales

El complejo había comenzado a construirse mediante un programa nacional y permanece paralizado desde 2022. La Provincia destinará más de 3.135 millones de pesos para recuperar las unidades, cuatro de las cuales estarán adaptadas para personas con discapacidad.

29 de Julio de 2026
Viviendas en Villa Paranacito.
Viviendas en Villa Paranacito.

El complejo había comenzado a construirse mediante un programa nacional y permanece paralizado desde 2022. La Provincia destinará más de 3.135 millones de pesos para recuperar las unidades, cuatro de las cuales estarán adaptadas para personas con discapacidad.

El Gobierno de Entre Ríos licitará la terminación de 50 viviendas en Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy. La obra será financiada íntegramente con recursos provinciales mediante el programa Ahora Tu Hogar.

 

El proyecto permitirá recuperar un conjunto habitacional cuya construcción había comenzado con fondos nacionales. La interrupción del programa original dejó las unidades inconclusas y expuestas al deterioro durante varios años.

 

Las obras cuentan con un presupuesto oficial superior a los 3.135 millones de pesos. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 1 de septiembre, a las 10, en la sede del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda.

 

 

Cómo serán las viviendas

 

El complejo está ubicado en la zona centro-noroeste de Villa Paranacito. Cada unidad tendrá dos dormitorios, estar-comedor con cocina integrada y un baño completo.

 

Cuatro viviendas estarán adaptadas para personas con discapacidad. El diseño incorporará condiciones de accesibilidad para facilitar el desplazamiento y la utilización de los diferentes ambientes.

 

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos será de 12 meses, contados desde la adjudicación y el inicio formal de la obra. La empresa responsable se conocerá luego de analizar las propuestas que se presenten en la licitación.

 

Viviendas en Villa Paranacito.
Viviendas en Villa Paranacito.

 

Una obra que permanecía paralizada

 

La construcción del barrio se había iniciado dentro de un plan nacional de emergencia hídrica de 2017. El proyecto atravesó distintas modificaciones y quedó paralizado en 2022.

 

Durante junio, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió el complejo junto con autoridades provinciales y municipales. Previamente, la obra había sido transferida al IAPV para avanzar con su recuperación y finalización.

 

El presidente del organismo, Manuel Schönhals, sostuvo que la intervención permitirá convertir una construcción abandonada en soluciones habitacionales. “Estamos recuperando obras que permanecieron paralizadas durante años”, afirmó.

 

 

El proceso de licitación

 

La apertura de sobres permitirá conocer las ofertas económicas de las empresas interesadas. Posteriormente, el IAPV deberá evaluar la documentación, determinar si las propuestas cumplen los requisitos y adjudicar los trabajos.

 

Hasta que finalice ese proceso administrativo, no existe una empresa contratista seleccionada ni una fecha definitiva para el comienzo de las tareas.

 

La intervención en Villa Paranacito busca aprovechar las estructuras existentes, evitar que continúe su deterioro y completar un barrio esperado por familias de la localidad.

Temas:

IAPV Villa Paranacito Viviendas
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