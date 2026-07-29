Paraná vive el modo feria de los “Miércoles de Paseo”: “Queremos que la gente vuelva al centro”

La primera edición especial de “Miércoles de Paseo” se desarrolla este miércoles 29 de julio en la peatonal San Martín y sus alrededores, con promociones comerciales, exposición de productos en la vía pública y presentaciones artísticas.

La actividad comenzó a las 8 y se extenderá hasta las 20. Cerca de 50 comercios adheridos ofrecen descuentos y beneficios con el objetivo de incentivar las ventas y fortalecer el movimiento en el microcentro de Paraná.

La iniciativa es impulsada por el Paseo del Centro y el Centro Comercial e Industrial de Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad. Elonce recorrió la zona y dialogó con comerciantes y autoridades sobre el funcionamiento de la propuesta.

Descuentos todos los miércoles

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, explicó que los beneficios comerciales estarán disponibles cada miércoles. El último de cada mes, la actividad incorporará la modalidad “Modo Feria”.

“Los comercios van a poder sacar mercadería y proponer distintos tipos de iniciativas vinculadas con lo comercial”, señaló el funcionario. También destacó que la intención es recuperar la peatonal como un espacio para comprar, recorrer y disfrutar.

Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, indicó que las promociones ya comenzaron a implementarse durante las semanas anteriores. “Este es el cuarto miércoles que ofrecemos a nuestros clientes un precio especial”, precisó.

La novedad de esta jornada es la posibilidad de exhibir en la calle productos que habitualmente permanecen en sectores de ofertas, promociones u outlet dentro de los locales.

Música en vivo en la peatonal

La programación cultural comenzará durante la tarde con las actuaciones de Bololo y el Cuarteto de Saxos. Los artistas recorrerán distintos sectores de la peatonal para acompañar el movimiento comercial.

Bustamante destacó que la propuesta busca reunir “el llamador cultural y el llamador comercial” para promover las compras en negocios locales y contribuir al sostenimiento de los puestos de trabajo.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante y Marcelo Ruggeri, integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro.

Por su parte, Ruggeri consideró que la actividad permite acercar las promociones a quienes recorren el centro sin ingresar inicialmente a los establecimientos. “La gente lo tiene a mano, viene caminando, mira, se sorprende, aprovecha y compra. Queremos que el paranaense vuelva al centro”, explicó.

Una propuesta que continuará durante el año

“Miércoles de Paseo” continuará todas las semanas con descuentos y beneficios especiales en los comercios adheridos. La modalidad ampliada se repetirá el último miércoles de cada mes.

En esas jornadas, los locales podrán volver a exhibir productos en la vía pública y se incorporarán diferentes intervenciones culturales y propuestas de entretenimiento.

“Hoy es el puntapié inicial de algo que pensamos que va a ser cada vez mejor”, afirmó Ruggeri. La próxima edición con formato de feria está prevista para el último miércoles de agosto.