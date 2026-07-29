El turista neerlandés fallecido en las cataratas era un arquitecto de 26 años

Murió un turista neerlandés tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

Un turista neerlandés de 26 años murió tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú, durante una excursión turística realizada en el lado brasileño del parque nacional. La víctima fue identificada como Mark Lensink, quien viajaba junto a la familia de su pareja. Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras la empresa responsable del paseo permanece suspendida por orden judicial.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 12.20, cuando la embarcación de la empresa Macuco Safari volcó mientras navegaba por el río Iguazú, cerca de las cascadas. En el bote viajaban ocho personas: dos tripulantes y seis turistas neerlandeses.

Todos los ocupantes fueron rescatados, pero Lensink fue hallado con signos de ahogamiento. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el lugar y de su posterior traslado al Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció.

Quién era la víctima del accidente

Mark Lensink tenía 26 años y era oriundo del municipio de Rijssen-Holten, en la provincia neerlandesa de Overijssel. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos confirmó oficialmente su fallecimiento y señaló que brinda asistencia consular a los familiares.

Según informó el diario brasileño O Globo, el grupo estaba integrado por una familia neerlandesa con dos hijas y amigos cercanos. Lensink era la pareja de una de las jóvenes.

Además del fallecido, un hombre de 49 años permaneció internado en observación, mientras que una mujer de 48 sufrió una fractura en un pie. El resto de los turistas recibió atención médica y pudo retirarse junto a sus familiares.

Investigan si el caudal del río influyó en el vuelco

La Marina de Brasil y la Policía Civil quedaron a cargo de la investigación para determinar si el accidente obedeció a una falla humana, un desperfecto técnico o a las condiciones extremas del río Iguazú.

El capitán Uanderson Simonin Laureano Da Silva indicó que una de las hipótesis apunta al extraordinario volumen de agua que transportaba el río como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las cuencas superiores.

Durante los últimos días, el río Iguazú presentó un caudal muy superior al habitual. De acuerdo con datos oficiales, llegó a superar los 8.500 metros cúbicos por segundo, mientras que al momento del accidente mantenía un flujo cercano a 6.500 metros cúbicos por segundo, cifras que obligaron incluso al cierre de la pasarela hacia la Garganta del Diablo.

Suspendieron la empresa que realizaba las excursiones

Tras el accidente, la Justicia brasileña ordenó la suspensión de las actividades de Macuco Safari para permitir la realización de pericias sobre la embarcación y preservar las pruebas.

Posteriormente, el Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), organismo responsable de la administración del parque nacional brasileño, dispuso que la empresa permanezca sin operar durante tres días mientras avanza la investigación.

Las autoridades intentan establecer qué provocó el vuelco de la lancha y si las condiciones hidrológicas excepcionales influyeron en el desenlace de la excursión turística.