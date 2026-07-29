Volcó una camioneta en la Ruta Nacional 168 y hay importantes demoras en el tránsito

El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la mano que conduce hacia la ciudad de Santa Fe. El conductor salió ileso, aunque el tránsito permaneció restringido por las tareas de asistencia y el retiro del vehículo.
Un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 168 provocó el vuelco de una camioneta y complicó la circulación vehicular durante la mañana de este miércoles, a la altura del barrio La Guardia, en la ciudad de Santa Fe. El conductor del vehículo resultó ileso, mientras que el tránsito debió reducirse a un solo carril por las tareas desplegadas en el lugar.
El siniestro ocurrió sobre la calzada con sentido hacia la capital santafesina y movilizó a efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional.
Tras el vuelco, la camioneta quedó recostada sobre uno de sus laterales y parte de la carga terminó desparramada sobre la cinta asfáltica, publicó Aire de Santa Fe.
El tránsito quedó reducido a un carril
Como consecuencia del accidente, la circulación presentó importantes demoras durante varias horas.
En el sector solo permaneció habilitado un carril mientras se desarrollaban las tareas de seguridad y se organizaba el retiro del vehículo siniestrado.
Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución debido a la presencia de personal de emergencia y a la reducción de la calzada.
Investigan cómo ocurrió el accidente
Si bien las causas del siniestro todavía son materia de investigación, las primeras hipótesis indican que la camioneta habría impactado contra el guardarraíl.
Producto de ese choque, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcando sobre la ruta.
Como consecuencia del fuerte impacto, la rueda delantera izquierda se desprendió de la camioneta.
El conductor salió ileso
El vehículo era ocupado únicamente por su conductor, quien no sufrió lesiones a pesar de la violencia del vuelco.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y de Gendarmería Nacional, quienes aseguraron la zona y coordinaron el tránsito mientras avanzaban las tareas para remover la camioneta y restablecer la circulación normal.
Las actuaciones continuarán para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el accidente.