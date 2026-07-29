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Policiales Concordia

Motociclista sufrió una fractura al chocar contra un montículo de tierra señalizado

Un hombre de 33 años resultó herido tras impactar con su motocicleta contra un montículo de tierra ubicado sobre avenida Eva Perón en Concordia. Fue trasladado al hospital.

29 de Julio de 2026
Motociclista lesionado tras chocar contra un montículo de tierra
Motociclista lesionado tras chocar contra un montículo de tierra

Un hombre de 33 años resultó herido tras impactar con su motocicleta contra un montículo de tierra ubicado sobre avenida Eva Perón en Concordia. Fue trasladado al hospital.

Un motociclista sufrió una fractura y otras lesiones tras protagonizar un siniestro vial durante la noche de este martes en la ciudad de Concordia. El hecho ocurrió alrededor de las 22, en la intersección de avenida Eva Perón y República del Brasil, donde el conductor impactó contra un montículo de tierra que se encontraba debidamente señalizado.

 

Según informó la Policía, el siniestro involucró a una motocicleta Honda Titán de color violeta, conducida por un hombre de 33 años que circulaba por avenida Eva Perón en sentido sur-norte.

 

Por causas que se tratan de establecer, el motociclista colisionó contra el montículo de tierra emplazado en la intersección.

Fue trasladado al hospital

Como consecuencia del impacto, el conductor fue asistido y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos diagnosticaron politraumatismos, luxación y fractura de muñeca derecha.

 

Los profesionales le colocaron un yeso y, tras recibir la atención correspondiente, el hombre fue dado de alta.

 

En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera.

 

Temas:

motociclista lesionado Concordia montículo de tierra Choque siniestro vial
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