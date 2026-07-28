Murió un turista tras el vuelco de una lancha en Cataratas del Iguazú: el comunicado de la empresa

Un vuelco fatal en las Cataratas del Iguazú dejó como saldo la muerte de un turista holandés de 26 años y otros dos ciudadanos neerlandeses hospitalizados. El accidente ocurrió este martes al mediodía durante una excursión náutica del Macuco Safari, en el Parque Nacional de Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná. La Armada de Brasil quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro.

El hecho fue reportado a las 12.20 al Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu como una emergencia de búsqueda y rescate acuático. La embarcación realizaba uno de los tradicionales paseos que acercan a los visitantes a las Cataratas del Iguazú cuando, por motivos que aún se investigan, volcó en el río Iguazú.

La víctima fatal viajaba junto a integrantes de su familia. Según confirmó el Cuerpo de Bomberos Militar de Paraná, el hombre recibió las primeras maniobras de asistencia por parte del personal del parque y fue trasladado en otra embarcación hasta el puerto seco del Kattamaram. Luego fue derivado en ambulancia al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, donde se confirmó su fallecimiento.

Dos turistas permanecieron bajo observación

Además del joven fallecido, otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Se trata de un hombre de 49 años, quien permanecía consciente, orientado y respirando sin asistencia, y de su yerno, que no requirió atención médica, aunque quedó en observación.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos Militar de Paraná informó que en la embarcación viajaban ocho personas al momento del accidente.

La empresa suspendió las excursiones y expresó sus condolencias

Tras el accidente, Macuco Safari anunció la suspensión temporal de todas las excursiones y aseguró que colaborará con la investigación que llevan adelante las autoridades brasileñas.

En un comunicado oficial, la firma informó que "alrededor de las 12 de este martes se produjo un accidente que involucró a una de sus embarcaciones durante un paseo turístico en las Cataratas del Iguazú" y precisó que "a bordo viajaban seis personas, entre ellas cuatro turistas neerlandeses".

La empresa sostuvo que "todos fueron rescatados de inmediato tras el incidente, gracias a un trabajo conjunto de los equipos operativos y de los organismos públicos de rescate", aunque confirmó que "dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu".

Respecto de la víctima fatal, expresó que "a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, una de las víctimas no sobrevivió y falleció". Además, manifestó "su profundo pesar por la muerte de uno de los turistas" y afirmó que mantiene su "solidaridad con los familiares y amigos de la víctima", al tiempo que indicó que continúa brindando asistencia a los afectados.

Sobre la investigación, Macuco Safari señaló que "las causas del accidente serán investigadas por los organismos competentes" y remarcó que se encuentra "colaborando plenamente y poniendo a disposición toda la información necesaria para la investigación".

Por último, la empresa recordó que "opera desde hace más de 40 años en el Parque Nacional Iguazú" y destacó que "está comprometida con la seguridad de sus clientes, cuenta con todas las certificaciones y habilitaciones correspondientes, y opera con vehículos eléctricos y embarcaciones modernas y seguras".

Investigan las causas del accidente

Tras el episodio, efectivos de la Armada de Brasil participaron del operativo y la investigación quedó bajo la órbita de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, organismo que buscará establecer cómo ocurrió el vuelco y si existieron responsabilidades vinculadas al accidente.

La empresa informó que suspendió temporalmente todas las excursiones mientras avanzan las actuaciones oficiales. Asimismo, comunicó que los turistas que ya habían adquirido entradas podrán solicitar el reintegro del dinero o reprogramar el paseo, publicó Misiones.Online.

Antecedentes de accidentes en las excursiones

El vuelco ocurrió pocos días después de que las Cataratas del Iguazú registraran un fuerte incremento del caudal del río, que alcanzó 9,1 millones de litros por segundo, unas seis veces por encima del promedio. No obstante, hasta el momento las autoridades no informaron que exista relación entre ese fenómeno y el accidente.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad de las excursiones náuticas. En septiembre de 1999, dos embarcaciones del mismo operador chocaron durante una maniobra y una de ellas volcó, provocando la muerte de siete personas, entre ellas seis turistas extranjeros.

Otro antecedente ocurrió en marzo de 2011, cuando una embarcación volcó durante una excursión en el sector argentino de las Cataratas del Iguazú. En aquella oportunidad murieron dos turistas estadounidenses y los paseos fueron suspendidos temporalmente mientras se realizaban las pericias correspondientes.