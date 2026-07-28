Camionero acusado de raptar a adolescente aseguró que no sabía que era menor ni que estaba desaparecida

La investigación por la desaparición de una adolescente de 17 años en Corrientes sumó la declaración del camionero detenido tras ser encontrado junto a la joven en Paso de los Libres. El hombre, de 32 años y oriundo de Montecarlo, Misiones, aseguró ante la Justicia que desconocía que la chica era menor de edad y que tampoco sabía que estaba siendo buscada mediante la Alerta Sofía.

El acusado fue trasladado desde Paso de los Libres hasta Curuzú Cuatiá, donde permanece detenido a disposición del fiscal Oscar Cañete, quien lo imputó provisoriamente por el delito de presunta privación ilegítima de la libertad.

La investigación busca determinar ahora cómo se produjo el encuentro entre ambos y qué ocurrió durante las más de 24 horas en las que la adolescente permaneció dentro del camión, publicó Misiones online.

La desaparición y la activación de la Alerta Sofía

La causa comenzó el viernes, cuando la familia denunció la desaparición de la joven luego de que saliera de su casa para encontrarse con su pareja y no regresara.

Ante la posibilidad de que hubiera sido trasladada fuera de Corrientes o incluso del país, las autoridades activaron el protocolo nacional Alerta Sofía, lo que permitió ampliar el operativo de búsqueda.

Uno de los avances más importantes surgió a partir del análisis del teléfono celular de la adolescente, realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO).

Los investigadores determinaron que el dispositivo había registrado actividad en una antena de telefonía de Paso de los Libres, lo que concentró el operativo en esa ciudad fronteriza con Brasil.

Cómo fue localizada la adolescente

La búsqueda se fortaleció cuando la propia joven logró enviar su ubicación a su madre. Con esa información, la Policía pudo precisar el lugar donde se encontraba y avanzar rápidamente con el procedimiento.

Finalmente, la adolescente fue localizada sana y salva el domingo y, tras su aparición, quedó sin efecto la Alerta Sofía. Actualmente recibe asistencia médica y acompañamiento psicológico.

El relato de la joven

En su primera declaración, la adolescente explicó que el viernes por la mañana abordó un primer camión en las afueras de Curuzú Cuatiá.

Posteriormente descendió en el paraje conocido como Cuatro Bocas, cerca de Monte Caseros, donde subió al camión conducido por el hombre oriundo de Misiones.

Según su versión, permaneció dentro de la cabina durante más de un día y recién descendió el domingo en inmediaciones del acceso a Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 117.

A partir de ese testimonio, la Fiscalía ordenó la detención del conductor.

Qué declaró el camionero

Durante la indagatoria, el imputado sostuvo que nunca supo que la adolescente tenía 17 años. También aseguró que desconocía la existencia de una búsqueda policial en su contra.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, ambos mantenían contacto desde hacía aproximadamente un mes y habían intercambiado mensajes, fotografías e incluso transferencias de dinero.

El camionero también manifestó que, cuando tomó conocimiento de que la joven era buscada, le entregó dinero para que pudiera regresar en colectivo a Curuzú Cuatiá.

Las dudas que intenta resolver la Justicia

Ese punto será uno de los aspectos centrales de la investigación.

El fiscal busca establecer si la adolescente permaneció retenida contra su voluntad o si el vínculo previo entre ambos y las circunstancias del traslado permiten reconstruir una secuencia diferente de los hechos.

Para ello se incorporan testimonios, registros telefónicos, conversaciones mantenidas entre ambos y otros elementos de prueba.

Mientras avanza la investigación, el camionero continúa detenido en Curuzú Cuatiá y el fiscal deberá resolver en los próximos días si sostiene la acusación inicial y cuál será la calificación legal definitiva.