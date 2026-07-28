Emma Victoria, una beba de seis meses que nació con una miocardiopatía dilatada severa, permanece internada en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná tras sufrir una nueva recaída. Mientras continúa su tratamiento en el Hospital Garrahan, de Buenos Aires, su familia lanzó un pedido solidario para afrontar los costos que implican los permanentes traslados y controles médicos.

Su mamá, Lorena, contó a Elonce que la pequeña debe viajar semanalmente al centro de alta complejidad porteño para ser atendida por distintos especialistas, una situación que representa un importante desafío económico y emocional para toda la familia.

"Estamos en espera de una cama y acostumbrándonos a esta vida de ir de hospital en hospital. Cada recaída es así y después debemos seguir con los controles en el Garrahan", relató.

Una enfermedad poco frecuente desde el nacimiento

Lorena explicó que Emma nació con una patología cardíaca muy poco habitual en recién nacidos. "Nació con una miocardiopatía dilatada severa. Nos fueron enseñando con el tiempo que no es común que un bebé nazca con esta enfermedad y siempre le dieron pocas esperanzas de vida", recordó.

Sin embargo, la pequeña logró superar cada uno de los pronósticos iniciales. "Ella ha superado todo. Probó nuevas medicaciones que toleró muy bien, pudo alimentarse sola sin necesitar una sonda y hasta salió adelante después de estudios muy riesgosos", expresó.

La madre recordó especialmente una resonancia realizada en el Garrahan, donde los médicos le advirtieron que la anestesia representaba un riesgo muy elevado.

Emma Victoria lucha contra una grave cardiopatía y su familia pide ayuda para afrontar los viajes al Garrahan

El desafío de ganar tiempo

Según explicó Lorena, el tratamiento apunta a preservar el funcionamiento del corazón de Emma durante el mayor tiempo posible.

En un primer momento, los médicos hablaron de la necesidad de "un milagro" y luego comenzaron a plantear la posibilidad de un trasplante cardíaco. "Nos dijeron que ella necesita un trasplante para vivir, pero conseguir un corazón para un bebé es muy difícil y complicado. Por eso hoy buscan que viva el mayor tiempo posible con su propio corazón", explicó.

La madre señaló que la estrategia médica consiste en esperar hasta que el organismo ya no pueda sostenerse por sí solo para recién entonces incorporarla a la lista nacional de espera para un trasplante. "Si hoy lograran trasplantarla, ese corazón tendría una duración limitada, de diez años como máximo. Lo que buscan es ganar años con el corazón que ella tiene", indicó.

Emma Victoria.-

Una lucha cotidiana

Lorena relató que una simple gastroenteritis, una fiebre o cualquier virus pueden desencadenar complicaciones graves debido al delicado estado cardíaco de la beba. "Lo que para otro niño puede ser algo común, en ella la afecta muchísimo más", explicó.

Pese a la incertidumbre permanente, la familia continúa aferrada a la esperanza y al acompañamiento del equipo médico. "Nos dijeron que esto nos va a pasar siempre. Cualquier virus puede complicarla, pero seguimos luchando día a día", expresó.

Además de la complejidad médica, la familia oriunda de Gualeguaychú enfrenta importantes dificultades económicas.

Aunque el hospital cubre el costo de los pasajes, existen numerosos gastos que deben afrontar por cuenta propia. "Entre los seguros, los traslados desde Retiro hasta el Garrahan y otros gastos, necesitamos alrededor de 100 mil pesos por semana. Cuando llega fin de mes ya no sabemos cómo hacer", contó.

La situación se vuelve aún más compleja porque Lorena tiene otros tres hijos que permanecen en Gualeguaychú. "Lo que más me duele es tenerlos lejos. Yo podría quedarme a vivir en Buenos Aires, pero es muy difícil estar separada de ellos mientras luchamos por Emma", confesó.

Un pedido de ayuda a la comunidad

Mientras avanza con los trámites para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y otros beneficios, la familia organiza rifas y solicita colaboración para continuar con el tratamiento.

"Cualquier ayuda nos sirve", aseguró Lorena.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias al alias: martin.bassini

La madre explicó a Elonce que el dinero será destinado principalmente a cubrir los gastos derivados de los constantes viajes y controles médicos.