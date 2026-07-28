Organizaron un almuerzo a beneficio de una beba y más de 40 personas se intoxicaron

Más de 40 personas presentaron síntomas de intoxicación alimentaria después de consumir un menú preparado para un almuerzo a beneficio en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. Las autoridades investigan si los cuadros corresponden a un brote de salmonelosis.

La actividad solidaria había sido organizada para reunir fondos destinados a los viajes que una beba de casi dos meses debe realizar semanalmente a Bahía Blanca para recibir tratamiento por una malformación congénita en los pies.

El menú tenía un valor de $30.000 e incluía un pollo a la parrilla, dos chorizos, ensalada rusa y envío a domicilio. Las primeras consultas médicas comenzaron durante la tarde del domingo, pocas horas después de la entrega de las porciones.

Una gran cantidad de consultas en pocas horas

El secretario de Salud municipal, Luis González Estevarena, explicó que desde las 18 se produjo una “avalancha de consultas”. En una hora, unas 20 personas acudieron a centros asistenciales con vómitos, diarrea, febrícula y diferentes grados de deshidratación.

En el Hospital Municipal Dr. Manuel B. Cabrera fueron atendidos 31 pacientes, aunque también se registraron consultas en establecimientos privados. Por ese motivo, el funcionario estimó que la cantidad total de afectados por el almuerzo a beneficio podría ubicarse entre 50 y 60.

Un niño permanecía internado en observación en el área de Pediatría, mientras que el resto de los pacientes recibió asistencia sin necesidad de continuar hospitalizado, según la información brindada por las autoridades sanitarias.

Almuerzo solidario.

Investigan el origen de la intoxicación

Personal de Bromatología decomisó los alimentos que no habían sido consumidos e inició los análisis correspondientes. Entre la mercadería examinada se encuentran tres pollos que habían quedado enteros, además de otros productos utilizados para preparar el menú.

La principal hipótesis es una contaminación con salmonella o una posible intoxicación cruzada durante la preparación o manipulación de los alimentos. Sin embargo, González Estevarena pidió prudencia hasta conocer los resultados de los cultivos de materia fecal, que permitirán determinar si el origen fue bacteriano o viral.

La investigación analizará todo el proceso, desde la procedencia de la mercadería hasta la conservación, cocción y posterior manipulación de la comida. Las autoridades también solicitaron que no se responsabilice al comercio proveedor hasta contar con los estudios definitivos.

El pedido de la familia organizadora

Los familiares de la beba expresaron que colaborarán con la investigación y pidieron no ser responsabilizados antes de que se conozca el origen de la contaminación. También señalaron que varios integrantes de la familia resultaron afectados y debieron recibir asistencia.

El almuerzo a beneficio había sido organizado con la colaboración de una agrupación solidaria local, debido a que la familia no cuenta con obra social y necesita afrontar los traslados semanales para continuar el tratamiento de la pequeña, según informó Clarín.

Mientras los profesionales esperan los resultados de laboratorio, la Secretaría de Salud mantiene el seguimiento de las personas atendidas. La cantidad definitiva de afectados y el agente que provocó los síntomas todavía no fueron confirmados oficialmente.