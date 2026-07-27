El SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este lunes la advertencia para cinco departamentos de Entre Ríos, donde durante la jornada del martes se prevé la ocurrencia de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Además de las precipitaciones, el organismo advirtió sobre la posibilidad de granizo, ráfagas intensas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Los departamentos alcanzados por la alerta son Federal, Federación, Feliciano, Concordia y San Salvador, donde las condiciones meteorológicas podrían desmejorar a lo largo del martes con el desarrollo de tormentas aisladas.

La alerta por tormentas en Entre Ríos. Foto: SMN.

De acuerdo con el informe oficial del SMN, "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual".

Cómo estará el tiempo en el centro de Entre Ríos

Mientras el norte provincial permanecerá bajo alerta, el resto del territorio presentará condiciones algo más estables, aunque con nubosidad en aumento y la posibilidad de algunas precipitaciones hacia el cierre del día.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Victoria, Gualeguay y Diamante, el martes comenzará con bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, una situación que podría reducir la visibilidad en rutas y caminos. La temperatura mínima prevista será de 15 grados.

Prevén una jornada con bancos de niebla por la mañana. Foto: Elonce.

Con el correr de las horas, el cielo se mantendrá mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 22 grados. Hacia la noche no se descartan lloviznas y tormentas aisladas, aunque por el momento estos departamentos no se encuentran incluidos dentro del área bajo alerta emitida por el organismo nacional.

El panorama para el sur entrerriano

En tanto, para los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón, el pronóstico anticipó una jornada sin lluvias, aunque con abundante nubosidad durante prácticamente todo el día.

Al igual que en otras zonas de la provincia, durante la madrugada podrían registrarse bancos de niebla, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular, especialmente en rutas y accesos.

Las temperaturas previstas para esa región oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 21 grados de máxima, configurando una jornada templada pero con escasa presencia del sol debido a la persistencia de la nubosidad.