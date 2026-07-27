Video: dos jóvenes están graves tras un fuerte choque que terminó con el auto incendiado

Dos jóvenes de 18 años permanecen internados en grave estado después de protagonizar un violento accidente de tránsito en Berazategui, provincia de Buenos Aires. El automóvil en el que circulaban chocó contra otro vehículo y posteriormente se incendió.

El siniestro ocurrió el domingo 19 de julio en la intersección de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17. La secuencia completa quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la zona y las imágenes comenzaron a difundirse durante las últimas horas.

En el video se observa a dos automóviles circulando por la avenida. En un momento, el Peugeot 206 en el que viajaban los jóvenes pasa sobre una boca de tormenta, pierde la estabilidad y se desvía hacia el otro vehículo.

El auto se incendió después del impacto

Luego de la colisión, el Peugeot realizó movimientos bruscos, terminó severamente dañado y comenzó a incendiarse. Las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura del vehículo y provocaron importantes daños materiales en el lugar.

Los dos ocupantes fueron rescatados y trasladados a un centro asistencial. Más de una semana después del accidente, ambos continuaban hospitalizados debido a la gravedad de las lesiones sufridas, sin que se difundieran nuevos detalles sobre su evolución.

🚨 DOS JÓVENES PELEAN POR SU VIDA TRAS UN BRUTAL CHOQUE E INCENDIO EN BERAZATEGUI Dos jóvenes de 18 años permanecen internados en grave estado luego de protagonizar un impactante accidente en la intersección de avenida Presidente Néstor Kirchner y calle 17, en Berazategui.… pic.twitter.com/TSvHSL34aR — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) July 27, 2026

Las imágenes permiten advertir que el vehículo se desestabiliza inmediatamente después de atravesar el sector donde se encuentra la alcantarilla. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente si la estructura vial fue la causa directa del choque.

El reclamo de los vecinos por la boca de tormenta

Residentes del lugar señalaron que llevaban tiempo reclamando por el estado de la tapa. Según indicaron, habría quedado suelta después de una refacción realizada sobre la avenida y representaba un riesgo para quienes transitaban por el sector.

Los vecinos sostienen que el desplazamiento de esa pieza pudo haber provocado que el conductor perdiera el dominio del Peugeot. La participación de la boca de tormenta en el accidente deberá ser determinada mediante las pericias y el análisis de las imágenes.

A más de una semana del choque, todavía permanecían restos del automóvil sobre la calzada. El fuego también afectó un árbol y el impacto destruyó parte de un cantero, mientras varios sectores de la avenida continuaban en obra y la alcantarilla señalada aún no había sido reparada.