Con un operativo en Paraná se pone en marcha una nueva edición de ER con Vos

El Gobierno de Entre Ríos pone en marcha una nueva edición de ER con Vos y el primer operativo tendrá lugar este jueves en la ciudad de Paraná.
Se pone en marcha una nueva edición de ER con Vos que acerca el Estado a los barrios para que los entrerrianos puedan acceder, en un mismo lugar, a servicios, trámites y programas de distintos organismos provinciales.
El programa es impulsado por la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y coordinado por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana. El primer operativo se realizará el jueves 31 de julio, de 14 a 17 horas, en la Plaza Eva Perón del barrio San Agustín, en Paraná.
"ER con Vos representa una manera distinta de gestionar, un Estado que sale al encuentro de los vecinos con soluciones concretas. Queremos que cada entrerriano pueda acceder a los servicios provinciales de manera más simple, ágil y cerca de su casa, porque construir un Estado más cercano también significa facilitar la vida cotidiana de las personas y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Gobierno provincial", expresó la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte.
Durante la jornada, los vecinos podrán realizar gestiones, recibir asesoramiento personalizado y resolver consultas sin necesidad de trasladarse hasta diferentes dependencias públicas, simplificando tiempos y facilitando el acceso a los servicios del Estado.
Quienes se acerquen al operativo podrán realizar gestiones de distintos organismos provinciales, recibir asesoramiento personalizado y, además, crear su perfil en Mi Entre Ríos o adherirse a la plataforma si aún no la utilizan. Esta herramienta permite acceder desde un único lugar a trámites, credenciales digitales y servicios provinciales, haciendo más simple, rápida y segura la relación con el Estado. Además, se encontrarán presentes organismos como Desarrollo Humano, Salud, Registro Civil, Copnaf, Consejo General de Educación, Enersa, ATER, Instituto Becario, IAPV, Modernización e Iprodi, que brindarán atención vinculada a documentación, salud, educación, programas sociales, energía, vivienda, becas, trámites digitales, discapacidad y gestiones tributarias, entre otros servicios.
ER con Vos recorrerá periódicamente distintos barrios de Paraná y de otras localidades de la provincia, consolidando una política de cercanía que busca construir un Estado más presente, accesible y eficiente, llevando soluciones concretas a los lugares donde viven los entrerrianos y fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y el Gobierno provincial.