Se retiró el árbitro de la final del Mundial tras 16 años en el plano internacional

Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, anunció su retiro de la actividad profesional. La decisión fue comunicada una semana después del encuentro disputado el 19 de julio en Nueva Jersey.

La Federación Eslovena de Fútbol confirmó la noticia y destacó que el juez cerró su trayectoria luego de consolidarse como uno de los principales representantes del arbitraje de su país. Vincic tenía 46 años y formaba parte de la lista internacional de FIFA desde 2010.

Su última actuación fue en la victoria de España por 1-0 frente a Argentina durante el tiempo suplementario. Con esa designación, se convirtió en el primer esloveno en conducir el partido decisivo de una Copa del Mundo y en el 23º árbitro de la historia en recibir esa responsabilidad.

Las principales finales de la carrera de Slavko Vincic

La trayectoria internacional de Vincic comenzó hace 16 años y estuvo marcada por su participación en algunos de los encuentros más relevantes del fútbol europeo. Antes del Mundial, había dirigido partidos de Champions League, Europa League, Eurocopa y otras competencias organizadas por FIFA y UEFA.

En 2022 estuvo a cargo de la final de la Europa League que Eintracht Frankfurt le ganó por penales a Rangers, luego de igualar 1-1. Dos años después, condujo la definición de la Champions League en la que Real Madrid superó 2-0 a Borussia Dortmund en Wembley.

Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026.

Durante 2024, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo ubicó como el segundo mejor árbitro del mundo. Tras su participación en el Mundial 2026, también recibió en Italia el premio Giulio Campanati por su desempeño en la competencia.

Los dos antecedentes de Vincic con Argentina

La Selección Argentina tuvo a Vincic como juez principal en dos encuentros correspondientes a Copas del Mundo. El primero fue durante el debut en Qatar 2022, cuando Arabia Saudita sorprendió al conjunto dirigido por Lionel Scaloni y se impuso por 2-1.

El segundo antecedente se produjo cuatro años después, en la final frente a España. El equipo europeo ganó 1-0 durante el alargue y el encuentro terminó con incidentes entre futbolistas de ambos seleccionados una vez consumado el resultado.

La final del Mundial terminó siendo el último partido de Vincic como árbitro profesional. De esta manera, el esloveno cerró su carrera en la máxima instancia del fútbol internacional, después de haber dirigido dos de las principales finales de clubes europeos.