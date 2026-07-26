Dani Olmo cruzó a Roberto Ayala por el incidente en la final: “Está faltando a la verdad”

Dani Olmo rompió el silencio sobre el incidente que protagonizó con Roberto Ayala una vez finalizada la final del Mundial 2026 y cuestionó con dureza la versión que brindó el integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina. El volante del Barcelona sostuvo que el exdefensor “está faltando a la verdad” y rechazó haber realizado algún comentario que justificara la reacción física que recibió tras la consagración de España frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La polémica se originó luego del partido disputado el pasado 19 de julio, cuando España derrotó 1-0 a la Argentina para conquistar la Copa del Mundo. En medio de los festejos y de una gresca que se produjo sobre el campo de juego, Ayala terminó involucrado en un altercado con el futbolista español.

Días atrás, el histórico defensor argentino había dado su versión de los hechos y explicó que intervino para intentar separar a los jugadores durante los incidentes que se registraron tras el pitazo final. Además, reconoció que su reacción estuvo vinculada a un intercambio de palabras con Olmo.

Foto: Archivo.

La versión de Roberto Ayala

En declaraciones recientes, Ayala aseguró que su intención fue evitar que el conflicto escalara y afirmó que actuó impulsado por el momento que se vivía dentro del campo de juego.

“Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de la cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso y fue una reacción a un dicho, pero ya está”, manifestó el exdefensor.

Además, dejó abierta la posibilidad de disculparse personalmente con el futbolista español si vuelven a encontrarse. “Si lo veo, obviamente que le pediré las disculpas en persona”, expresó.

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La respuesta de Dani Olmo

Las declaraciones de Ayala no pasaron inadvertidas para Dani Olmo, quien decidió responder durante una entrevista concedida al diario español Diari de Terrassa. Allí negó de manera categórica haber provocado al integrante del cuerpo técnico argentino y cuestionó el argumento utilizado para explicar el episodio.

“Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad”, afirmó el mediocampista.

En la misma línea, insistió en que nunca existió una provocación de su parte y descartó la necesidad de recibir una disculpa. “No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”, sostuvo.

El mensaje más allá de la polémica

Pese a la controversia, Olmo buscó dejar atrás el conflicto y centró su discurso en el valor del comportamiento deportivo y en la responsabilidad que tienen los futbolistas como referentes para las nuevas generaciones.

El campeón del mundo destacó que el legado de un equipo no solo se mide por los títulos obtenidos, sino también por la forma en que afronta los momentos de mayor tensión dentro y fuera de la cancha.

“Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento. La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, concluyó.