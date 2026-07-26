Midland y Patronato igualan 0 a 0 por la fecha 22 de la Primera Nacional

Midland y Patronato igualan 0 a 0 este domingo por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputa en el estadio Ciudad de Libertad, con arbitraje de Franco Acita, y encuentra al conjunto entrerriano con la necesidad de volver a sumar de a tres.

En los primeros quince minutos de partido, no hubo grandes actuaciones de los dos equipos. Se repartieron la tenencia, intentaron llegar a las áreas, pero no generaron peligrosidad.

A los 25 minutos del primer tiempo, llegaron las dos primeras amarillas del partido, cuando Reynaga de Patronato y Camaño de Midland discutieron en la mitad de cancha y el árbitro decidió mostrarle a ambos la cartulina.

El primer tiempo se pasó sin grandes oportunidades. El equipo local tuvo más la iniciativa pero se encontró con una defensa cerrada de la visita. Ante esta situación se fueron al descanso en igualdad sin goles.

Cómo llega Patronato

El equipo dirigido por Marcelo Candia afronta un compromiso exigente ante uno de los conjuntos que mejor rendimiento mostró como local durante la temporada. Además, el Rojinegro debe adaptarse al césped sintético del escenario bonaerense, una superficie poco habitual dentro de la categoría.

Patronato llegó al encuentro luego de un fin de semana sin competencia oficial, debido a la postergación del partido frente a Atlanta. La pausa permitió al cuerpo técnico trabajar en la recuperación física del plantel antes de afrontar esta visita.

Las formaciones de Midland y Patronato

Para enfrentar al Rojinegro, Midland salió a la cancha con Mauro Leguiza; Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Pablo Casarico, Lautaro Díaz Laharque; Nicolás Violini, Jesús Camaño, Matías Flores, Ramiro Luna; Ezequiel Bulacio y Facundo Marín.

Por su parte, Marcelo Candia dispuso en Patronato a Alan Sosa; Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Maximiliano Rueda, Augusto Picco; Fernando Moreyra, Renzo Reynaga, Alejo Miró; Diego Díaz, Luciano Pacco y Valentín Pereyra.

El conjunto paranaense comenzó la jornada con la intención de ponerle punto final a una serie de siete encuentros consecutivos sin victorias. Esa racha lo llevó a perder terreno en la Zona B y aumentó la necesidad de conseguir resultados para alejarse de los puestos comprometidos.

Un desafío especial para el Rojinegro

Midland, en tanto, hizo del estadio Ciudad de Libertad uno de sus principales puntos fuertes. Antes de este compromiso había disputado once encuentros como local, con seis victorias, tres empates y solamente dos derrotas, además de 13 goles convertidos y seis recibidos.

A esa fortaleza se suma la particularidad del campo de juego completamente sintético. La velocidad de la pelota, el pique y los controles presentan diferencias respecto del césped natural, por lo que la adaptación aparece como uno de los aspectos importantes para Patronato.

El Rojinegro busca dejar atrás su presente adverso y conseguir una victoria que le permita recuperar confianza y comenzar a escalar posiciones en una Zona B marcada por la paridad.