Patronato-Atlanta fue postergado por el regreso de la Selección argentina

El partido entre Patronato y Atlanta fue postergado luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolviera suspender todos los encuentros oficiales previstos para el lunes 20 y martes 21 de julio, con motivo del regreso de la Selección argentina al país tras su participación en el Mundial 2026.

El encuentro correspondiente a la Primera Nacional debía disputarse este lunes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, pero finalmente será reprogramado. Según pudo saber Elonce, la próxima fecha del campeonato se jugará con normalidad y posteriormente se definirá cuándo se disputará el compromiso pendiente frente a Atlanta.

El comunicado de Patronato

A través de sus canales oficiales, el club rojinegro confirmó la decisión adoptada por la AFA.

"En el marco de la final de la Copa del Mundo que disputará nuestra Selección Nacional, la Asociación del Fútbol Argentino ha decidido que el partido de este lunes ante Atlanta sea POSTERGADO, al igual que todos los encuentros que se disputen lunes o martes", informó la institución.

Además, tras la modificación del calendario, el cuerpo técnico reorganizó la planificación semanal. El plantel tendrá jornada libre este domingo y retomará los entrenamientos el martes desde las 10 en el predio La Capillita, supo Elonce.

La explicación de la AFA

La medida alcanza a todas las categorías del fútbol argentino y fue comunicada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino.

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026", señaló el comunicado.

La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026. pic.twitter.com/uRj5OkSEdh — AFA (@afa) July 18, 2026

La decisión tiene como objetivo permitir que el público, los clubes y los protagonistas puedan acompañar y participar de la recepción del seleccionado argentino tras la final de la Copa del Mundo.

Toda la atención en la final

Mientras la Primera Nacional deberá esperar para completar su calendario, la atención del fútbol argentino estará puesta en la definición del Mundial 2026.

La Selección dirigida por Lionel Scaloni enfrentará a España este domingo con el objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo y sumar otra estrella para el fútbol argentino.