Colapinto se benefició con las penalizaciones y largará 11° el Gran Premio de Bélgica

El argentino, que quedó 13°, avanzó dos lugares en la grilla del domingo por las sanciones que acarrean Lando Norris e Isack Hadjar.
Andrea Kimi Antonelli sumó su sexta pole position en la temporada: largará primero el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 este domingo. El italiano de Mercedes marcó 1:44.361 para ser el más veloz de la clasificación por delante de Max Verstappen (1:44.678). George Russell, que giró a 0.508 de su compañero de equipo, comenzará tercero y Charles Leclerc largará cuarto.
Lando Norris, que fue el tercero más veloz (1:44.801), deberá cumplir una penalización de 10 lugares por lo que comenzará 13°. Una situación similar ocurrirá con Isack Hadjar: iniciará desde el fondo de la grilla por una sanción de 30 puestos. El francés de Red Bull Racing llegó a Q3, pero ni registró tiempos y utilizó la última tanda para ayudar a su compañero Verstappen a mejorar sus registros.
Franco Colapinto llegó a la Q2 y firmó el 13° tiempo de la sesión, pero con las penalizaciones de Norris y Hadjar largará 11°. Pierre Gasly, su compañero de equipo, estará justo por delante: comenzará 10°. El argentino tuvo su mejor giro en 1:46.392, que lo dejó a tan solo 0.061 del registro del francés (1:46.331) en una tanda que casi no tuvo diferencias entre ambos corredores de Alpine, publicó Infobae.
¡QUÉ MANERA DE CERRAR LA Q1! Con una gran última vuelta, Colapinto subió cuatro puestos y se metió en la segunda instancia de la clasificación del #BelgianGP.
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Colapinto no ocultó su fastidio por el rendimiento del Alpine
Colapinto avanzó desde la Q1 con el 13° tiempo (1:46.795), a tan solo 0.116 del registro de Gasly en esa tanda. La ecuación se repitió en Q2, pero incluso se redujeron las diferencias entre el argentino y el francés: Franco giró a 0.061 de Pierre. Si bien los de Alpine quedaron 13 y 12, respectivamente, largarán 10° y 11° el domingo beneficiados con las sanciones que cayeron sobre Lando Norris e Isack Hadjar.
“Cambiamos un par de cosas, no mejoramos nada. Empeoramos a la mañana. Así que no fueron buenos cambios. Es un auto que está siendo bastante difícil de manejar, bastante difícil de poner a punto porque tiene una ventana muy pequeña. Apenas tenés algo en la entrada de la curva, como que lo llevas y es muy difícil corregirlo. Creo que eso genera mucha inconsistencia y un auto impredecible de manejar”, expresó ante las cámaras de ESPN.
“Ayer estábamos un poco mejor, por alguna razón la pista mejoró y nosotros no mejoramos. Todos mejoraron. En las rectas voy bastante lento, llegando al último sector voy muy lento, pierdo mucho tiempo. Hay que tratar de entender un poco la razón de todo esos momentos que el auto pierde performance y está costando un poco mejorar. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá que podamos sumar o intentar por lo menos”, reflexionó.
“Seguramente va a pasarnos rápido en la carrera”, dijo de todos modos ante la diferencia de rendimiento entre Alpine, Red Bull Racing y McLaren. Lo cierto es que Norris comenzará justo al lado de Colapinto, pero Hadjar la tendrá más difícil porque iniciará la cita a 44 giros desde las 21ª colocación.
“En general está siendo un fin de semana que aprendimos un poco con el auto, mejoramos un poco pero falta mejorar más”, sentenció el argentino.
Cabe destacar que el corredor argentino de 23 años amplió sus sensaciones ante la prensa oficial de la escudería: “Esperábamos más de la clasificación de hoy en Spa, pero saldremos desde la 11ª posición en la carrera de mañana, gracias a algunas sanciones en la parrilla que afectarán a los coches que nos preceden. Perdí un poco de tiempo en mi última vuelta rápida, así que quizá podría haber conseguido algo más; sin embargo, en definitiva, nos falta ritmo en comparación con algunos de nuestros rivales”.
Franco largará P11 !
Con las penalizaciones de Norris y Hadjar tanto Gasly como Colapinto suben dos posiciones para la largada de domingo.
Franquito comentando las sensaciones no tan buenas. pic.twitter.com/uSxxtHeG2l— FormuMix | Automovilismo (@FormuMix) July 18, 2026
En ese sentido, Franco advirtió: “Parece que hemos dado un pequeño paso adelante en cuanto a rendimiento desde Silverstone, lo cual es positivo, y esperamos poder aprovecharlo mañana, cuando realmente cuente”. Aunque matizó: “Por supuesto, Racing Bulls vuelve a parecer fuerte y Audi está justo por delante de nosotros, así que ahí es donde está nuestra lucha. De cara al futuro, tenemos que entender en qué nos quedamos cortos y en qué podemos mejorar para volver a estar por delante de ellos. Ahora nuestra atención se centra en mañana y nuestro objetivo es sumar puntos. Intentaremos hacer una buena salida y situarnos en posición de luchar por estar entre los diez primeros”.
La carrera principal a 44 vueltas en el mítico trazado de Spa-Francorchamps será este domingo 19 de julio desde las 10 de la mañana (hora Argentina).
Las causas de las penalizaciones
Lando Norris e Isack Hadjar fueron penalizados en la previa de la carrera, por lo que retrocedieron posiciones tras la clasificación.
El corredor de McLaren recibió un castigo de diez lugares porque el equipo decidió instalar “una cuarta unidad electrónica de potencia” en el monoplaza del británico, por lo que recibió un castigo de 10 lugares para esta clasificación al superar el número permitido de modificaciones de este componente.
En el caso del francés, Red Bull Racing decidió cambiar “varios componentes” para esta cita y la sanción acumulada es de 30 posiciones: largará 21°. Hadjar tendrá modificaciones en el motor de combustión interna (ICE), el turbocompresor y el sistema de escape, por lo que al superar el número permitido de variantes acumuló 30 puestos en parrilla. El detalle es que Fernando Alonso comenzará último con su Aston Martin, ya que también contabilizó una penalización.