River cayó 3-1 ante Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina

River sufrió una inesperada derrota frente a Aldosivi por 3-1 en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El conjunto marplatense aprovechó cada oportunidad, dio el golpe en Salta y avanzó a los octavos de final.
River tuvo una de sus actuaciones más flojas de la temporada y se despidió de la Copa Argentina 2026 tras caer por 3-1 frente a Aldosivi en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo dirigido por Eduardo Coudet nunca logró encontrar respuestas futbolísticas, fue superado en los momentos clave del encuentro y terminó cediendo ante un rival que mostró una gran efectividad para transformar sus llegadas en goles.
El conjunto marplatense construyó una victoria histórica gracias al oportunismo de Tomás Fernández, autor de un doblete, y de Nicolás Cordero, quien también aportó su nombre en el marcador. River recién pudo descontar en el tramo final del encuentro mediante un remate del volante Lautaro Pereyra que se desvió en Rafael Santos Borré antes de ingresar al arco defendido por Ignacio Chicco.
Con este resultado, Aldosivi consiguió una de las victorias más importantes de su historia reciente y selló su clasificación a los octavos de final del certamen, donde enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza, actual campeón defensor, en un partido cuya fecha y sede aún serán confirmadas.
Aldosivi golpeó en los momentos justos
El "Tiburón" abrió el marcador a los 11 minutos de la primera etapa. En su primera aproximación ofensiva, Tomás Fernández aprovechó una pelota suelta dentro del área y definió con un potente remate para establecer el 1-0, sorprendiendo a un River que todavía no había logrado acomodarse en el partido.
La respuesta del conjunto de Núñez fue escasa. Apenas un cabezazo desviado de Fausto Vera representó una aproximación sobre el arco defendido por Chicco, quien prácticamente no tuvo intervenciones durante toda la primera mitad.
A los 29 minutos llegó el segundo golpe. Matías Godoy desbordó por la izquierda y asistió a Federico Laurelli, cuyo centro atrás encontró la aparición de Nicolás Cordero para empujar la pelota al fondo de la red y ampliar la diferencia antes del descanso.
River reaccionó demasiado tarde
En el inicio del complemento, Aldosivi volvió a exhibir su contundencia. Tras una acción iniciada por Martín García, el rebote derivó en un nuevo ataque de Laurelli y el balón terminó desviándose en Tomás González, una acción que favoreció nuevamente a Tomás Fernández para decretar el 3-0 y desatar el festejo de los hinchas marplatenses.
Recién después del tercer gol River logró adelantar sus líneas y generar algunas situaciones de peligro. Facundo Colidio tuvo una ocasión con un remate débil, mientras que Lucas Martínez Quarta obligó a una gran respuesta de Ignacio Chicco con un disparo desde media distancia.
Rafael Santos Borré también contó con una oportunidad de cabeza, aunque su definición se fue desviada. El equipo de Coudet mejoró en los minutos finales, pero nunca encontró la claridad suficiente para comprometer seriamente la clasificación de Aldosivi.
Un descuento insuficiente y una clasificación histórica
El descuento llegó a los 41 minutos del segundo tiempo. Lautaro Pereyra probó desde afuera del área y la pelota se desvió en el cuerpo de Rafael Santos Borré, descolocando a Chicco y estableciendo el 3-1 definitivo.
En tiempo agregado, el propio Pereyra volvió a exigir con otro remate de larga distancia que tenía destino de gol, pero Nicolás Cordero apareció sobre la línea para despejar de cabeza y evitar cualquier reacción del conjunto millonario.