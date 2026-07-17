Siniestro vial en Concordia: dos motociclistas fueron hospitalizados tras un choque

Un siniestro vial ocurrido en Concordia dejó como saldo a dos motociclistas hospitalizados durante la tarde de este viernes. El impacto entre dos motos se produjo en la zona de calle Lieberman y Paula Albarracín de Sarmiento.
Un siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde en Concordia terminó con dos motociclistas trasladados al hospital Delicia Concepción Masvernat, luego de una colisión entre dos vehículos en la intersección de calles Lieberman y Paula Albarracín de Sarmiento.
Según la información recabada, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando por causas que aún son materia de investigación una motocicleta Corven Energy 110 cc y una Motomel Skua 150 cc impactaron en esa zona de la ciudad.
El primer rodado era conducido por un adolescente de 15 años que circulaba por calle Lieberman en sentido oeste-este y, de acuerdo con los datos aportados, lo hacía sin casco protector. En tanto, la segunda motocicleta era guiada por un joven de 21 años que llevaba colocado el elemento de seguridad obligatorio.
Dos motociclistas fueron derivados al hospital Masvernat
Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores sufrieron lesiones y debieron ser asistidos por personal de emergencia antes de ser trasladados hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica.
Desde el nosocomio informaron que el adolescente de 15 años presentó una herida cortante en la ceja izquierda, además de escoriaciones, politraumatismos y una mínima contusión pulmonar. Debido al cuadro, permaneció en observación para controlar su evolución, indicó Concordia Policiales.
Por otra parte, el joven de 21 años sufrió pérdida de piezas dentarias, escoriaciones y politraumatismos producto del choque. Al igual que el menor, quedó bajo observación médica mientras los profesionales evaluaban su estado de salud.
Investigan las causas del accidente
Hasta el momento, no se determinaron las circunstancias exactas que provocaron la colisión entre ambos rodados. Personal policial trabaja para establecer la mecánica del hecho y determinar cómo se produjo el impacto.