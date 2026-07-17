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Balearon a un joven de 19 años en una gresca entre dos familias en barrio El Perejil

La víctima recibió un disparo en el omóplato derecho y permanece internada en el Hospital San Martín. El presunto agresor fue identificado y es buscado por la Policía.

17 de Julio de 2026
Fue este mediodía.
Fue este mediodía. Foto: Capturas de video de Reporte de Noticias 100.7

REDACCIÓN ELONCE

La víctima recibió un disparo en el omóplato derecho y permanece internada en el Hospital San Martín. El presunto agresor fue identificado y es buscado por la Policía.

Un joven de 19 años fue baleado en barrio El Perejil, en Paraná, tras una violenta gresca entre dos familias enfrentadas desde hace tiempo. El hecho ocurrió durante la siesta de este viernes y movilizó a efectivos de distintas dependencias policiales.

 

Según confirmó el subjefe de la Jefatura Departamental Paraná, Juan Pablo Claucich, el episodio se registró alrededor de las 14, cuando varios llamados al 911 alertaron sobre una pelea de gran magnitud y una persona herida de arma de fuego.

Al lugar acudieron móviles de la Jefatura Departamental, personal de la División 911, la comisaría jurisdiccional y Guardia Especial.

 

El agresor escapó antes de la llegada de la Policía

 

Claucich explicó que, cuando los efectivos arribaron al barrio, el presunto autor de los disparos ya había escapado.

 

"Tomamos intervención aproximadamente a las 14 horas ante llamados telefónicos que ingresaron a la División 911 que daban cuenta de una gresca generalizada y una persona herida de arma de fuego", precisó el funcionario policial.

Además, confirmó que fueron los propios familiares del joven lesionado quienes aportaron la identidad del sospechoso.

 

"Son dos familias antagónicas que tienen problemas desde hace bastante tiempo. En el día de la fecha se enfrentaron, tomó dimensiones intensas la trifulca y resultó una persona herida de arma de fuego. Fueron los familiares del lesionado quienes brindaron la identidad del agresor", detalló.

 

La víctima permanece internada

 

El joven herido fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanece internado bajo observación médica.

"La víctima recibió un impacto en el omóplato derecho. Se encuentra con el proyectil alojado dentro del cuerpo y está estable, siendo evaluado para determinar si necesita o no una intervención quirúrgica", informó Claucich.

El estado de salud del joven, por el momento, no reviste riesgo de vida, aunque continúa siendo monitoreado por los profesionales del hospital.

La investigación quedó en manos de Homicidios

 

Por disposición del fiscal Juan Pereyra, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, tomó intervención la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones, que trabaja para localizar al presunto agresor. "La persona está siendo intensamente buscada", confirmó el subjefe de la Departamental.

Un joven fue herido de bala en el barrio El Perejil

El funcionario recordó además que en el barrio funciona un destacamento policial que permite recibir información en tiempo real, aunque lamentó que el conflicto entre ambas familias volviera a escalar luego de un período de relativa tranquilidad en la zona.

 

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y concretar la detención del sospechoso.

Temas:

joven baleado herido de bala El Perejil
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