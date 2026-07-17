Ordenaron el bloqueo de 537 sitios de apuestas ilegales antes de la final entre Argentina y España

La Justicia bloqueó 537 sitios de apuestas ilegales a menos de 48 horas de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España, una medida que busca prevenir el crecimiento de las apuestas clandestinas en uno de los eventos deportivos con mayor volumen de juego del año.

La decisión fue adoptada por el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, a pedido del fiscal Patricio Ferrari, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic). La implementación del bloqueo quedó a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La investigación se inició tras una presentación realizada por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba), que alertó sobre el funcionamiento de plataformas que operaban al margen del marco regulatorio.

Advirtieron riesgos para menores y apostadores

Desde la Ufeic señalaron que los sitios investigados no cuentan con los controles ni certificaciones exigidos para garantizar la transparencia de los juegos ni la aleatoriedad de los resultados.

Además, explicaron que muchas de estas plataformas presentan deficiencias en los mecanismos de identificación de usuarios, lo que facilita el acceso de menores de edad al juego online y los expone tempranamente a sus riesgos.

"La investigación permitió advertir que estos sitios, además de desarrollar actividad al margen del marco regulatorio, carecen de los controles y certificaciones exigidos para garantizar la transparencia de los juegos y la aleatoriedad de sus resultados", indicaron fuentes de la fiscalía a La Nación.

También detectaron dificultades para cobrar premios

La investigación judicial también reveló que numerosos usuarios encontraban obstáculos para retirar las ganancias obtenidas en estas plataformas.

"La investigación reveló modalidades de funcionamiento en las que las posibilidades reales de retiro de premios o ganancias resultan significativamente limitadas, circunstancia que agrava el perjuicio económico sufrido por los usuarios", explicaron desde la Ufeic.

Otro de los puntos que preocupa a los investigadores es la captación de adolescentes y jóvenes para desempeñarse como "cajeros" o intermediarios de las organizaciones que explotan el juego ilegal.

Las investigaciones continúan

Según informaron desde el Ministerio Público, estas estructuras ofrecen pequeñas comisiones para incorporar progresivamente a los jóvenes a organizaciones vinculadas con la explotación clandestina de apuestas online.

El fiscal Patricio Ferrari destacó el trabajo conjunto entre organismos públicos y privados, en especial con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, y sostuvo que la cooperación institucional resulta clave para combatir el crecimiento del juego ilegal y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Desde la fiscalía remarcaron que el bloqueo de sitios "constituye una medida dinámica" debido a la constante aparición de nuevas plataformas ilegales, por lo que las investigaciones seguirán para identificar a los responsables y desarticular estas maniobras.

No es la primera acción de este tipo. En abril pasado, también por pedido de la Ufeic, la Justicia había ordenado el bloqueo de 251 sitios de apuestas online ilegales, en el marco de la misma estrategia para combatir este delito.