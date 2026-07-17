Patrimonio de Manuel Adorni: detectan inconsistencias y la fiscalía evalúa citarlo a declarar

El informe técnico que detectó inconsistencias en su evolución económica desde diciembre de 2023. La fiscalía analiza solicitar explicaciones formales al exfuncionario mientras continúa el análisis de la documentación incorporada al expediente.
El patrimonio de Manuel Adorni quedó bajo la lupa de la Justicia luego de que la fiscalía recibiera un informe técnico que detectó inconsistencias en la evolución de sus bienes y movimientos financieros.
El documento, elaborado por especialistas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), será ahora analizado por el fiscal Germán Pollicita, quien investiga un presunto enriquecimiento ilícito del exfuncionario y su entorno familiar.
Según trascendió, el informe llegó este viernes al despacho del fiscal y constituye uno de los elementos centrales de la investigación que busca determinar si existió un incremento patrimonial que no pueda justificarse con los ingresos declarados. A partir de estas conclusiones, no se descarta que Manuel Adorni sea citado en las próximas semanas para brindar explicaciones ante la Justicia.
La causa analiza la evolución económica de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023, cuando el entonces funcionario comenzó a desempeñarse en el Gobierno nacional. Desde ese momento, los investigadores pusieron especial atención en sus declaraciones juradas, bienes, inversiones, gastos y operaciones con criptoactivos.
Qué detectó el informe elaborado por la DAFI
El documento confeccionado por la DAFI no establece montos específicos ni cuantifica un eventual incremento patrimonial injustificado. Sin embargo, señala la existencia de "inconsistencias" que deberán ser evaluadas por la fiscalía para determinar si requieren una explicación formal por parte del investigado.
El estudio realizó un examen individual de la situación patrimonial de Adorni y Angeletti, además de un análisis conjunto del grupo familiar. Para ello se reconstruyó la estructura patrimonial desde el inicio de la gestión hasta la actualidad, considerando la evolución de bienes, disponibilidades financieras, inversiones, créditos y deudas.
Los especialistas también analizaron el origen y destino de cada movimiento económico, diferenciando los ingresos con respaldo documental de las transferencias internas entre cuentas propias o pertenecientes a integrantes del grupo familiar. El objetivo fue reconstruir con precisión los flujos de dinero para verificar si guardan relación con las adquisiciones patrimoniales y los gastos efectuados durante el período investigado.
El análisis incluyó operaciones bancarias y criptomonedas
Entre los aspectos revisados figuran movimientos bancarios internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
Asimismo, el informe incorporó un análisis específico sobre operaciones con criptoactivos. Para ello se examinó información vinculada con plataformas de intercambio, billeteras virtuales y cuentas relacionadas con activos digitales, contemplando depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias.
Toda esa información fue contrastada con las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el exfuncionario y con antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados al expediente. El propósito consistió en verificar la correspondencia entre los ingresos declarados y la evolución del patrimonio bajo investigación.
La fiscalía podría solicitar una justificación patrimonial
A partir de las conclusiones del informe técnico, la fiscalía analiza avanzar con un requerimiento formal para que Manuel Adorni justifique la evolución de su patrimonio.
La eventual intimación permitirá comunicarle oficialmente la existencia de inconsistencias detectadas durante la investigación y otorgarle la posibilidad de acreditar el origen de los fondos observados. Esa instancia podría concretarse durante las primeras semanas de agosto, aunque aún no existe una decisión definitiva.
Hasta el momento, quien intervino en representación del exfuncionario fue su abogado defensor, Matías Ledesma, que participó de las distintas actuaciones del expediente. De concretarse la citación, sería la primera oportunidad en la que Adorni deberá ofrecer personalmente explicaciones judiciales respecto de sus movimientos patrimoniales.
Los próximos pasos de la investigación
El contenido del informe será revisado durante la feria judicial de invierno por los investigadores de la fiscalía, que deberán determinar el alcance jurídico de las inconsistencias detectadas, publicó NA.
En caso de que las explicaciones que eventualmente presente Adorni sean consideradas insuficientes, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa procesal. Entre las alternativas figura una posible citación a declaración indagatoria, una medida que puede ser impulsada por el fiscal y cuya concreción requerirá la intervención del juez federal Ariel Lijo.
Por el momento, la investigación continúa en etapa de análisis técnico y documental. La fiscalía deberá evaluar cada uno de los elementos incorporados al expediente antes de definir si corresponde profundizar la imputación o requerir nuevas medidas de prueba en una causa que seguirá bajo seguimiento judicial durante las próximas semanas.