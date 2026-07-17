Lionel Messi puede alcanzar un récord inédito en la historia de los Mundiales este domingo

Lionel Messi tendrá este domingo una nueva oportunidad para seguir ampliando su legado en la historia del fútbol. Si Lionel Scaloni lo confirma entre los titulares y porta la cinta de capitán, el rosarino se convertirá en el primer futbolista de todos los tiempos en capitanear a su selección en tres finales de una Copa del Mundo.

La marca será inédita incluso entre las mayores leyendas del fútbol. Después de haber liderado a la Selección argentina en las finales de Brasil 2014 y Qatar 2022, el capitán albiceleste volverá a encabezar al equipo en la definición del Mundial 2026 frente a España.

En el estadio MetLife de Nueva Jersey, Messi buscará sumar un nuevo capítulo a una carrera repleta de récords, con la posibilidad de convertirse en el único jugador que llegó a tres finales mundialistas como capitán.

Del Maracaná a Nueva Jersey

La primera final de Messi con la cinta de capitán fue en el Mundial de Brasil 2014, cuando Argentina cayó por 1 a 0 ante Alemania en tiempo suplementario en el estadio Maracaná.

Ocho años más tarde llegó la revancha soñada. En Qatar 2022, el rosarino condujo al seleccionado argentino hasta la consagración frente a Francia tras una inolvidable definición por penales, levantando por primera vez la Copa del Mundo.

Ahora, en el Mundial organizado por Estados Unidos, Canadá y México, volverá a liderar al equipo de Lionel Scaloni en el partido más importante del calendario internacional.

Un récord que no alcanzaron otras leyendas

La dimensión de la marca se entiende al repasar la historia de los Mundiales. Ni siquiera Pelé, tricampeón con Brasil, logró disputar tres finales como capitán. En Chile 1962 sufrió una lesión durante la fase de grupos y no pudo jugar el encuentro decisivo, aunque integró el plantel campeón.

Tampoco Ronaldo Nazário alcanzó ese registro. El brasileño integró el plantel campeón en Estados Unidos 1994, pero no disputó la final ante Italia. Luego perdió la definición de Francia 1998 y se consagró en Corea-Japón 2002.

El alemán Lothar Matthäus, uno de los futbolistas con más presencias en la historia de los Mundiales, tampoco llegó a esa cifra. En España 1982 fue suplente durante la final y recién años más tarde se consolidó como capitán de su selección. Otro histórico alemán, Pierre Littbarski, tampoco disputó la final de México 1986.

Una carrera llena de marcas históricas

Ni siquiera Cafú, el único futbolista que participó en tres finales consecutivas de los Mundiales (1994, 1998 y 2002), puede igualar el registro de Messi, ya que en la primera de esas definiciones no fue titular ni llevó la cinta de capitán.

El rosarino ya es el jugador con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo, uno de los máximos goleadores del certamen, el futbolista con más asistencias y el único que convirtió goles en todas las instancias de un mismo Mundial.

Este domingo, frente a España, tendrá una nueva oportunidad para seguir agrandando su legado y sumar otra página inédita a una carrera que continúa desafiando los límites de la historia del fútbol.