Paraná se tiñó de celeste y blanco: miles de hinchas coparon el centro de la ciudad

La Plaza 1º de Mayo y las calles del centro de Paraná se transformaron este miércoles en el escenario de un multitudinario festejo luego de que la Selección Argentina derrotara a Inglaterra por 2 a 1 y se clasificara a la final del Mundial 2026.

Miles de hinchas se congregaron con camisetas, banderas, bombos y bengalas para celebrar una nueva alegría del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y renovar la ilusión de defender el título el próximo domingo frente a España.

Foto: Shotby555

El movimiento se multiplicó con el paso de los minutos. Las caravanas de vehículos hicieron sonar sus bocinas, mientras los hinchas avanzaban hacia la plaza para compartir la alegría por una nueva final del mundo.

La emoción de los hinchas

Entre la multitud, los testimonios reflejaron la emoción y el desahogo que generó el triunfo frente al conjunto inglés. “¡Aguante Messi!”, gritó uno de los simpatizantes mientras agitaba una bandera argentina.

A pocos metros, otro hincha celebró la victoria con una frase dirigida al rival. “Para vos, Inglaterra”, expresó en medio de los cánticos que se escuchaban en el centro paranaense.

Una mujer que llegó acompañada por sus seres queridos destacó la posibilidad de vivir el momento junto a su entorno más cercano. “Estamos muy contentos, vine con mi familia”, contó mientras la plaza continuaba recibiendo personas.

Paraná volvió a vestirse de celeste y blanco

Los festejos incluyeron abrazos entre desconocidos, saltos y canciones dedicadas al equipo dirigido por Lionel Scaloni. En distintos sectores de la plaza, los hinchas comenzaron a entonar los clásicos cánticos de la Selección.

Paraná celebra el triunfo de la selección

También hubo mensajes de confianza de cara al partido decisivo. “Vamos con fuerza a ganar, Argentina”, arengó otra simpatizante, ilusionada con la posibilidad de que el equipo vuelva a levantar la Copa del Mundo.

Miles de personas festejan en las calles de Paraná el triunfo de la Selección Argentina

Ganó Argentina y jugará la final del mundial

Una abuela que participó de la celebración resumió con entusiasmo lo que haría después de la clasificación. “Ahora me voy a festejar”, afirmó antes de sumarse a la multitud.

Argentina defenderá el título ante España

La Selección Argentina disputará el próximo domingo la final del Mundial 2026 ante España. El equipo nacional buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar una nueva consagración.

Se festeja en Paraná el pase a la final del mundial

La clasificación renovó la ilusión de los paranaenses, que volvieron a apropiarse de la Plaza 1º de Mayo como punto tradicional de encuentro para celebrar los grandes logros deportivos.

Las familias también fueron protagonistas de la celebración. Una mujer, rodeada por sus seres queridos, resumió el sentimiento compartido por miles de argentinos: "Estamos muy contentos, vine con mi familia", dijo mientras seguía alentando entre la multitud.

Así se festeja en Plaza 1º de Mayo la victoria de Argentina

Las personas mayores tampoco quisieron perderse la fiesta. Una de las abuelas que llegó hasta la Plaza 1º de Mayo confesó: "Sufrí mucho, pero ganamos", mientras otra, con una sonrisa que reflejaba la emoción del momento, anticipó sus planes para el resto de la jornada: "Ahora me voy a festejar".

Alegría y euforia en las calles de Paraná

En cada rincón de la plaza se repetía el mismo deseo de cara al domingo. "Vamos con fuerza a ganar, Argentina", expresó otra simpatizante, convencida de que la Selección puede defender el título conseguido en Qatar 2022.

Mientras los bombos marcaban el ritmo de los festejos y los cánticos se escuchaban en todo el centro de Paraná, los grupos de amigos compartían sus propias cábalas. Cuatro jóvenes contaron que siguieron todo el Mundial respetando una tradición: "Nos juntamos siempre las cuatro y usamos la misma remera en todos los partidos", revelaron.

Con banderas flameando, camisetas celestes y blancas y calles repletas de personas, Paraná volvió a explotar de alegría. La ciudad ya comenzó a palpitar la final del domingo, cuando Argentina intentará escribir otra página histórica y conservar la corona mundial.

La fiesta siguió creciendo con el correr de la noche

Lejos de apagarse, el festejo fue tomando cada vez más fuerza. A medida que pasaban los minutos, nuevos grupos de hinchas llegaban a la Plaza 1º de Mayo desde distintos barrios de Paraná y localidades vecinas para sumarse a una celebración que parecía no tener fin. Bombos, trompetas, batucadas, bubucelas y una enorme bandera argentina acompañaron una noche teñida de celeste y blanco.

Los cánticos no dejaron de escucharse. "Vamos Argentina, loco. Aguante Messi", exclamó un joven mientras abrazaba a familiares y amigos. A su lado, otro resumió el desahogo por la victoria con una frase que despertó la ovación de quienes lo rodeaban: "Chau, Inglaterra. Esto es Argentina, loco. Puro huevo".

Entre los presentes también hubo espacio para las dedicatorias personales. "Vinimos con nuestra sobrina a alentar a la Selección", contó una familia, mientras otro hincha aprovechó las cámaras para enviar saludos a sus seres queridos. "Un saludo para mi mamá, mi papá y toda mi familia. Vamos Argentina",

expresó.

La llegada de una dotación de Bomberos Voluntarios despertó aplausos entre la multitud. "Llegaron los bomberos, pero acá está todo incendiado de alegría. Vamos a seguir festejando hasta la final", bromeó uno de los simpatizantes, en medio del humo celeste y blanco, la nieve artificial y los papelitos que cubrían parte de la plaza.

Alegría y euforia en la plaza 1º de Mayo

Las cábalas también dijeron presente. Un joven recordó que había cumplido con la promesa que hizo durante el torneo. "¿Te acordás del chico que se cortó el pelo? Soy yo. Ahora me hice la vincha. Hay que seguir con las cábalas hasta el domingo", contó entre risas.

Hinchas copan la plaza 1º de Mayo

La emoción también quedó reflejada en las palabras de una comerciante que se sumó al festejo. "Estamos acostumbrados a esperar hasta los últimos minutos, pero este equipo nunca deja de creer. Ahora que nos espere España", expresó con una sonrisa, convencida de que la ilusión argentina sigue intacta.