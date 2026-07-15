Lionel Scaloni tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial: "Somos únicos"

La frase Lionel Scaloni volvió a resumir el espíritu de la Selección argentina después de otra actuación histórica. Tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el entrenador nacional expresó toda su emoción por la clasificación a una nueva final y destacó el compromiso de un plantel que volvió a sobreponerse a la adversidad para mantener vivo el sueño del bicampeonato.

Con la remontada consumada gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Argentina consiguió el pasaje al partido decisivo, que disputará el próximo domingo desde las 16 frente a España. Una vez concluido el encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Scaloni habló con la prensa y dejó frases que reflejaron el momento que atraviesa el seleccionado.

El director técnico se mostró conmovido por la actuación de sus futbolistas y por el respaldo permanente de los hinchas argentinos, que nuevamente colmaron las tribunas y acompañaron al equipo durante toda la semifinal.

Foto: AFA.

El reconocimiento al plantel y al público argentino

El entrenador admitió que le costaba encontrar palabras para describir lo vivido tras el pitazo final y resaltó el valor humano del grupo que conduce desde hace varios años.

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar".

Foto: AFA.

Las declaraciones reflejaron el fuerte vínculo que el cuerpo técnico mantiene con el plantel y con los simpatizantes argentinos, protagonistas de una verdadera fiesta en Atlanta luego de la agónica clasificación a la final.

Scaloni volvió a poner el foco en el esfuerzo colectivo por encima de las individualidades y destacó que la fortaleza emocional del equipo fue determinante para revertir un partido que se había complicado tras el gol de Anthony Gordon en el segundo tiempo.

El sueño del bicampeonato

Con la clasificación asegurada, el técnico ya comenzó a pensar en el último desafío del torneo. El próximo domingo, Argentina enfrentará a España con el objetivo de defender el título conseguido en la Copa del Mundo anterior y alcanzar un nuevo logro histórico.

Foto: AFA.

Aunque evitó caer en triunfalismos, Scaloni dejó en claro cuál será la actitud del equipo en la final: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante".

La frase resumió el sentimiento de un cuerpo técnico que volvió a llevar a la Selección a la definición del torneo más importante del fútbol y que buscará cerrar el campeonato con una nueva consagración. Antes de retirarse, el entrenador dejó una reflexión que sintetiza la identidad construida por este grupo durante los últimos años y que rápidamente se convirtió en uno de los mensajes más destacados de la jornada: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón".