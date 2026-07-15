Argentina enfrenta a Inglaterra por el pase a la final: empata 0 a 0

Argentina quiere ir en búsqueda de la final del Mundial 2026 el próximo domingo, donde ya se encuentra España tras vencer a Francia. Seguí las incidencias del partido.
Argentina quiere seguir alimentando el sueño de un nuevo título en el Mundial cuando se enfrente este miércoles desde las 16:00 horas con Inglaterra.
Argentina viene de superar en la ronda anterior 3-1 a Suiza en tiempo suplementario, mientras que Inglaterra también fue alargue para derrotar a Noruega.
Seguí las incidencias del partido:
32 minutos: la primera llegada fue para Inglaterra
John Stones aprovechó un centro de Declan Rice al corazón del área para imponerse a las espaldas de Lisandro Martínez y resolver con un cabezazo que se fue cerca del arco argentino.
19 minutos: segura respuesta del Dibu Martínez
Emiliano contuvo un centro bajo de Reece James sobre el costado derecho sin dar rebote.
15 minutos: topetazo de Pickford y falta de severidad para Elfath
El arquero inglés golpeó a Giuliano Simeone de manera innecesaria mientras buscaba una pelota para reanudar el juego. A continuación, también le cometieron una falta en el último tercio de la cancha a la Albiceleste, pero el juez dio continuidad.
11 minutos: Elliot Anderson se salvó de la amarilla
El volante inglés quedó en el suelo con Enzo Fernández y no lo dejó reincorporarse en una clara intención para no permitir dejarlo jugar. Sin embargo, Elfath no lo amonestó.
2 minutos: primera falta y pelea entre los jugadores
Una infracción de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson motivó un cruce entre diferentes futbolistas en mitad de cancha.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.