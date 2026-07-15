La Fan Zone de Paraná vive con pasión la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra ya disputan la semifinal del Mundial 2026 y la Fan Zone de Paraná se transformó en uno de los principales puntos de encuentro para los hinchas que eligieron vivir el trascendental partido junto a otros fanáticos de la Selección. Desde temprano, familias, grupos de amigos y niños comenzaron a llegar al espacio ubicado junto al shopping La Paz para asegurarse un lugar frente a la pantalla gigante.

Con camisetas celestes y blancas, banderas, gorros y mucho entusiasmo, los simpatizantes fueron colmando el predio a medida que se acercaba la hora del encuentro. Algunos aprovecharon para almorzar en el lugar, mientras otros prefirieron respetar las cábalas y esperar el inicio del partido sin probar bocado.

Antes de que comenzara el encuentro, Diamela ya tenía claro cuál sería el resultado.

"Para mí gana Argentina 3 a 1", pronosticó.

Consultada sobre su jugador favorito, respondió sin dudar:

"Paredes", dijo entre sonrisas, y explicó: "Por los ojitos verdes. Jugador de Boca, obvio".

La ilusión de vivir una jornada histórica

Entre los presentes estuvo Jonathan, de 12 años, quien visitó por primera vez la Fan Zone para seguir un partido de la Selección.

Antes del comienzo del encuentro expresó su deseo de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni pudiera resolver el partido sin tanto sufrimiento.

"Espero que Argentina termine ganando y que no nos deje sufriendo como los demás partidos", sostuvo.

Su mamá contó que decidieron compartir la experiencia juntos.

"Es la primera vez que venimos porque quiere vivir otra experiencia", relató.

Al momento de elegir a su futbolista preferido, el niño no dejó lugar para las dudas.

"Messi, Messi, Messi", respondió.

Cábalas, nervios y confianza

Los nervios también se hicieron sentir en la previa. Un grupo de jóvenes llegó con gorros y accesorios especialmente preparados para alentar, aunque prefirieron evitar cualquier pronóstico.

"Prefiero no hablar porque me da cosa mufarla", reconoció una de ellas.

Eso sí, al momento de hablar de jugadores favoritos, sí hubo coincidencias.

"Me gusta mucho el Cuti Romero", aseguró una de las hinchas, mientras otra volvió a elegir a Leandro Paredes.

El recuerdo de México 1986

Entre quienes esperaban el comienzo del partido también hubo lugar para los recuerdos. Un hombre que vivió el histórico Mundial de 1986 confió en que la Selección volvería a imponerse frente a Inglaterra.

"Hoy es un gran partido, se van a lucir los delanteros y seguro ganamos por lo menos dos goles de diferencia", afirmó.

Además, destacó el significado especial que tiene este enfrentamiento para quienes vivieron aquellos años.

"Va a ser de mucho motivo, aunque dijo el técnico que esto es fútbol. Pero los que conocimos esa otra época sabemos lo que significa", expresó.

También se animó a anticipar el marcador.

"Creo que va a ser 2 a 0 o 3 a 1. Tienen delanteros muy altos y están bien físicamente, pero tenemos lo nuestro también", señaló.

Una pasión que reúne generaciones

Consultado sobre la eterna comparación entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi, el hincha eligió al actual capitán, aunque destacó la importancia de ambos.

La Fan Zone de Paraná vive la previa mundialista

"Maradona tenía lo suyo y actualmente Messi también es bastante bueno. Tal vez tengo una tendencia por Messi", sostuvo.

Mientras el balón ya rueda en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Fan Zone de Paraná vive cada jugada con intensidad. Los cánticos, las banderas y la ilusión de alcanzar una nueva final del mundo unen a cientos de entrerrianos que siguen el partido con un único objetivo: volver a celebrar un triunfo de la Selección Argentina.