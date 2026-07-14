Qué recuerdan los paranaenses del histórico Argentina-Inglaterra de México 1986

El Argentina-Inglaterra de 1986 volvió a instalarse en la memoria de los paranaenses en la antesala de una nueva semifinal mundialista entre ambas selecciones. A horas del partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, Elonce recorrió las calles de la capital entrerriana para conocer qué recuerdos conservan los vecinos de aquel histórico encuentro disputado en México.

Las respuestas tuvieron un denominador común: Diego Armando Maradona, la "Mano de Dios", el inolvidable segundo gol y las emociones que despertó un partido jugado apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

Uno de los entrevistados recordó con claridad el primer tanto argentino.

"Lo sufrimos, pero recuerdo el excepcional gol de Maradona, que toca la pelota con la mano y hace el gol. Fue impresionante. El árbitro no se dio cuenta".

Cuando se le preguntó si él había advertido la infracción, respondió entre risas:

"Sí, yo me di cuenta. Se vio clarito cuando le pega a la pelota, pero lo grité igual. Fue una alegría enorme".

Maradona y el mejor gol de los Mundiales

Otro vecino rememoró especialmente la segunda conquista del capitán argentino.

"Los mejores recuerdos que pudimos tener fueron los goles de Maradona: uno con la mano y el otro dejando medio equipo en el camino para convertir el mejor gol de un Mundial".

También evocó cómo vivió aquella jornada.

"Fue muy lindo, con mucha alegría. Festejamos muchísimo después".

Para otra entrevistada, más allá de la polémica por la mano, lo que quedó grabado fue la personalidad del "10".

"Lo que admiraba de Maradona era que no existía el teatro en el fútbol. Lo tiraban, se levantaba y seguía jugando. Ese gol que hizo después de dejar a todos en el camino es inolvidable".

El recuerdo de Malvinas

La relación entre el partido y la Guerra de Malvinas también apareció en varios testimonios, aunque con miradas diferentes.

Uno de los vecinos consideró que ambos hechos no debían mezclarse.

"Entiendo que no hay que comparar una cosa con la otra. El fútbol es deporte y lo otro fue otra situación".

El recuerdo imborrable de 1986 y la ilusión de repetir la historia

En cambio, otro entrevistado reconoció que sí lo vivió como una revancha deportiva.

"Era como una forma de vengarnos de lo que pasó. Una revancha".

Pensando en el partido de este miércoles, agregó:

"Ojalá tengamos la suerte de volver a ganar para disfrutar otra vez y que queden llorando los ingleses".

La ilusión de repetir la historia

Otro de los testimonios recordó las emociones que despertó aquella victoria.

"Cuando después nos enteramos de que había sido con la mano ya había pasado todo. Fue una picardía, pero fue muy lindo y más cuando los eliminamos".

Sobre lo que sintió aquella tarde, expresó:

"Fue una satisfacción tremenda, como una descarga. Espero vivirlo de vuelta y tener esa alegría de volver a sacarlos de competencia".

Mientras tanto, otra vecina recordó que siguió el partido junto a otros vecinos.

"Lo vimos en casa, con los vecinos. Creo que ni siquiera teníamos televisión color. Nos juntábamos todos para verlo".

Y cerró con una frase que todavía genera sonrisas entre los futboleros argentinos:

"Para mí no fue de mano".