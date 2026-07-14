Julián Álvarez palpitó el duelo con Inglaterra: “Es especial, pero no deja de ser un partido”

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra este miércoles desde las 16 por las semifinales del Mundial 2026, en un cruce atravesado por una fuerte carga histórica. En la previa, Julián Álvarez reconoció la importancia del encuentro, aunque remarcó que el plantel intenta mantener el foco únicamente en lo deportivo.

El delantero, autor de uno de los goles en el triunfo por 3 a 1 ante Suiza en los cuartos de final, habló con el sitio oficial de la FIFA y se refirió a la rivalidad entre ambos seleccionados. El partido volverá a enfrentar a dos equipos que protagonizaron encuentros recordados en distintas Copas del Mundo.

“No sé si presión. Va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido”, expresó el futbolista del Atlético de Madrid. Su análisis estuvo en línea con la postura del entrenador Lionel Scaloni, quien también buscó reducir la carga extrafutbolística del duelo.

El objetivo de llegar a otra final

Más allá del contexto, Julián Álvarez señaló que el principal incentivo del equipo pasa por quedar a un paso de una nueva definición mundialista. “Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo”, sostuvo.

El atacante agregó que el plantel dejará todo en la cancha para intentar ubicar nuevamente a Argentina entre los dos mejores equipos del torneo. “Vamos a dejar todo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto”, afirmó.

Álvarez también analizó al rival y destacó la fortaleza del conjunto dirigido por Thomas Tuchel. “A Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales”, explicó.

Julián Álvarez viene de marcar un golazo ante Suiza.

El recorrido de Argentina en el Mundial

El delantero reconoció que el camino de la Selección no fue sencillo, especialmente en los cruces de eliminación directa. “Los partidos de fase de grupos en teoría podían llegar a ser fáciles, pero hay que jugarlos. Después, los otros partidos nos costaron mucho”, indicó.

Argentina avanzó con dificultades ante Cabo Verde, Egipto y Suiza, aunque logró superar cada instancia. “Sufrimos, pero este equipo tiene todo, sabe adaptarse a cada momento y luchamos hasta el final”, sostuvo Julián Álvarez.

También destacó la competencia interna dentro del plantel. “Todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta y hay que entregarse en cada partido, brindarse al máximo”, señaló el exjugador de River.

Su vínculo con Messi y la base del equipo

Álvarez remarcó que la estructura del equipo mantiene varios nombres del ciclo anterior y valoró la continuidad de la base que conquistó el Mundial de Qatar. Según expresó, el grupo se siente orgulloso de sostener ese recorrido y volver a competir en las instancias decisivas.

Por último, habló sobre la posibilidad de compartir nuevamente el equipo con Lionel Messi. “Crecí viéndolo jugar, el ídolo mío y de mi hermano, y hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él es un sueño cumplido”, afirmó.

La Selección Argentina buscará este miércoles un lugar en la final frente a Inglaterra. Para Julián Álvarez, el partido tendrá un significado especial, aunque el desafío inmediato será resolverlo dentro de la cancha.