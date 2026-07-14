Harry Kane elogió a Messi antes de enfrentar a Argentina: “Es una ocasión única”

La semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá uno de sus principales focos en el duelo entre Lionel Messi y Harry Kane, dos referentes de sus selecciones. En la previa del partido de este miércoles, el delantero inglés destacó la trayectoria del capitán argentino y calificó el cruce como una ocasión particular.

“Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo”, expresó el atacante del Bayern Munich en una entrevista con ITV Sport. También remarcó que Messi nunca había enfrentado a Inglaterra, pese a su extensa carrera internacional.

“Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”, sostuvo Kane. El partido se disputará desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La advertencia de Harry Kane sobre Argentina

Más allá de los elogios hacia Messi, Harry Kane aclaró que el desafío será enfrentar a todo el seleccionado argentino. “El partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi”, señaló al analizar el planteo que deberá realizar el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

El delantero consideró al rosarino como uno de los mejores futbolistas de las últimas dos décadas. “Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos”, afirmó.

Kane también explicó que la influencia de Messi no se limita a sus intervenciones individuales. Según indicó, la confianza del plantel argentino en su capitán fortalece el funcionamiento colectivo y obliga a los rivales a prestar atención permanente.

Harry Kane viene de realizar un gran Mundial.

El análisis sobre el funcionamiento de Messi

“Es muy efectivo cuando tiene la pelota y especialmente en su equipo. Cuando todos creen en él y el juego gira a su alrededor, esa confianza se transmite entre ellos”, manifestó el goleador inglés.

Para Harry Kane, Inglaterra deberá superar esa prueba si pretende avanzar a la final. El delantero sostuvo que no todos los futbolistas pueden jugar con la misma libertad que Messi y que su capacidad para resolver acciones explica ese margen.

El capitán inglés también destacó el potencial de su propio equipo. Aseguró que Inglaterra llegó al torneo como uno de los candidatos y que cuenta con herramientas para competir en esta instancia.

Kane también habló de su presente goleador

El atacante expresó que atraviesa un momento de confianza dentro del área. “Siento que puedo ser efectivo sin importar cuántos defensores haya”, afirmó al referirse a su rendimiento en el Mundial.

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse por los puntos después de 24 años. El último antecedente mundialista fue en Corea-Japón 2002, cuando el conjunto británico se impuso por 1 a 0 con un penal convertido por David Beckham.

El ganador de la semifinal accederá al partido decisivo del torneo. Mientras tanto, las declaraciones de Harry Kane reflejaron el respeto que existe en el plantel inglés por Messi y por el funcionamiento de la Selección Argentina.