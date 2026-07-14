Videos: un mismo delincuente cometió varios robos con el mismo modus operandi

Una seguidilla de robos en Paraná se conoció a través de los registros fílmicos de los comercios afectados debido a que un mismo delincuente habría sido el responsable de al menos tres hechos delictivos cometidos con una modalidad similar en distintos locales de la capital entrerriana y Colonia Avellaneda. El último episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en una concesionaria de motos que, en marzo y en octubre pasado, ya había sido víctima de sendos robos.

Según se informó a Reporte 100.7, el blanco fue MTC Motos, ubicada sobre avenida Almafuerte al 5000. Allí, el ladrón violentó uno de los accesos e ingresó al local, de donde sustrajo alrededor de dos millones de pesos en efectivo, un teléfono celular Samsung A35 y un casco negro.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia del robo y las imágenes ya son analizadas por los investigadores. De acuerdo con las primeras averiguaciones, las características físicas del sospechoso, la forma de actuar y el vehículo en el que se movilizaría coincidirían con otros hechos recientes.

Se recordará que, en marzo, el comerciante damnificado Claudio Altamirano había apuntado a Elonce a la “inacción policial” tras robo en concesionaria de motos de Paraná. "Si no vienen en el momento que están robando, ¿Qué sospechosos van a encontrar? Ninguno”, cuestionó el propietario al denunciar a la demora en la respuesta policial tras el robo a una concesionaria de motos.

El mismo modus operandi

Los investigadores buscan establecer si el autor del robo en la concesionaria es el mismo que días atrás atacó un comercio dedicado a la reparación e instalación de cortinas mecánicas y eléctricas sobre avenida Blas Parera, además de otro hecho ocurrido en un supermercado de Colonia Avellaneda.

En el caso del local de Blas Parera, el episodio ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada del domingo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre llegó al frente del comercio, tomó una piedra de gran tamaño y rompió la puerta de vidrio para ingresar.

Con un casco colocado para dificultar su identificación, permaneció apenas unos segundos dentro del local y se llevó una soldadora eléctrica, el primer elemento que encontró a su alcance, antes de escapar rápidamente.

Los propietarios señalaron que el perjuicio económico fue mayor por los daños ocasionados en el ingreso que por el valor del elemento robado.

Buscan identificar al sospechoso

Tras el robo en la concesionaria trabajaron efectivos de la comisaría de jurisdicción, personal del 911 y Policía Científica, que realizaron pericias y relevaron distintos elementos de interés para la causa.

La investigación continúa con el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras pruebas reunidas durante las actuaciones, con el objetivo de identificar al sospechoso, localizarlo y determinar si está vinculado con los distintos robos registrados en Paraná y zonas cercanas.