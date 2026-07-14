Paritaria estatal: el Gobierno mejoró la propuesta y liquidará los haberes de julio con aumento

Ante la falta de acuerdo con los gremios ATE y UPCN, el Gobierno resolvió liquidar por decreto la mejora salarial prevista para julio. Los haberes se abonarán con el 3% de aumento.
Paritaria estatal. El Gobierno de Entre Ríos ofreció un aumento del 7% en dos tramos a los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y confirmó liquidará por decreto lo ofrecido para el mes de julio.
La propuesta consistía en un incremento del 3% para los haberes de julio y de un 4% para septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el mes inmediatamente anterior. Sin embargo, los sindicatos no aceptaron los términos ofrecidos.
Ante la falta de acuerdo, el Gobierno resolvió avanzar de todos modos con la liquidación por decreto de la mejora prevista para julio, actualizando la base de cálculo al mes de junio.
“La decisión busca garantizar que el aumento impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores”, indicó el miembro paritario, Ricardo Vales y agregó que “el Gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una administración responsable de los recursos y atendiendo muchas de las demandas planteadas por las organizaciones sindicales".
Pese a esta decisión, desde el Gobierno remarcaron que la paritaria no se cierra y que las partes continuarán dialogando.
Respecto de la oferta salarial, Vales explicó: “La propuesta consistía en un incremento del 3% para los haberes de julio y de un 4% adicional para septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el mes inmediatamente anterior”.
Tras la reunión, el funcionario destacó: "Más allá de no haber alcanzado un acuerdo con los gremios estatales, esta gestión va a continuar trabajando con la mejor predisposición para el diálogo" y finalizó: "Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir", agregó.