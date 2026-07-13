Proponen un nuevo sistema de atención del 147: “Muchas personas necesitan ser escuchadas”

REDACCIÓN ELONCE
El Sistema Municipal de Atención Ciudadana 147 podría incorporar atención durante las 24 horas y un esquema de guardias pasivas de concejales los fines de semana y feriados. La iniciativa fue presentada por la exconcejal Adriana Torner y busca fortalecer la respuesta a los reclamos vecinales.
El Sistema Municipal de Atención Ciudadana 147 podría experimentar importantes cambios si prospera un proyecto de ordenanza impulsado por la exconcejal de Paraná Adriana Torner. La iniciativa propone crear un marco regulatorio para institucionalizar el funcionamiento del servicio, ampliar su atención a las 24 horas durante los siete días de la semana e incorporar un sistema de guardias pasivas de concejales para mejorar la respuesta frente a situaciones urgentes planteadas por los vecinos.
El proyecto fue presentado mediante el mecanismo de participación ciudadana previsto por el Concejo Deliberante y lleva el nombre de “Sistema Municipal de Atención Ciudadana 147 – Emergencia Respuesta Rápida (ERR)”. Según su autora, el objetivo es convertir el actual sistema de atención al vecino en una política pública permanente, con reglas claras sobre su funcionamiento, alcances y responsabilidades.
En diálogo con el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, Torner explicó que la propuesta surgió tras advertir limitaciones en el funcionamiento actual del servicio y la necesidad de brindar respuestas más ágiles a las demandas de la comunidad.
Un servicio disponible las 24 horas
Uno de los ejes principales del proyecto es extender el horario de funcionamiento del 147 para que el sistema permanezca operativo durante todo el día, incluidos los fines de semana y feriados.
Sobre ese punto, Adriana Torner sostuvo: “Tiene que funcionar las 24 horas los siete días de la semana. Hoy no funciona así, es de lunes a viernes de 7 a 19 horas y los fines de semana de 8 a 13 horas”.
La exconcejal consideró que muchas situaciones requieren una atención inmediata y que las actuales franjas horarias resultan insuficientes para responder a las necesidades de los ciudadanos cuando se presentan emergencias o inconvenientes fuera del horario administrativo.
En ese sentido, remarcó que el sistema no debería limitarse a recibir reclamos, sino también brindar una atención personalizada. “Hoy una persona necesita una urgencia y no se puede comunicar porque está el comunicador automático. Uno llama porque necesita esa respuesta rápida, pero a veces uno llama porque tiene un problema que necesita ser escuchado por la otra persona, que es la que está atendiendo el 147”, afirmó.
Qué reclamos atendería el nuevo sistema
La iniciativa establece que el Sistema Municipal de Atención Ciudadana 147 tenga competencia para recibir, derivar y realizar el seguimiento de reclamos relacionados con distintos servicios públicos y situaciones que afectan la vida cotidiana de los vecinos.
Entre ellos se incluyen problemas de alumbrado público, estado de calles, recolección de residuos, erradicación de basurales, desagües, señalización vial, ruidos molestos, animales sueltos, obras sanitarias y otros hechos vinculados con la convivencia ciudadana o situaciones de riesgo urbano.
El proyecto también busca institucionalizar mecanismos de seguimiento para garantizar que cada reclamo tenga una respuesta y que el vecino pueda conocer el estado de su solicitud, evitando que las demandas queden sin resolución.
Según Torner, la intención es que el servicio deje de depender únicamente de decisiones administrativas y cuente con un respaldo normativo que asegure su continuidad y funcionamiento permanente.
Guardias pasivas para concejales
Otro de los puntos centrales de la propuesta consiste en la creación de un sistema de guardias pasivas para los integrantes del Concejo Deliberante durante los sábados, domingos y feriados.
La iniciativa plantea que en esos días haya dos concejales designados —un titular y un suplente— con disponibilidad telefónica para recibir consultas vinculadas con situaciones urgentes, realizar el seguimiento institucional de los casos y, cuando resulte necesario, concurrir al lugar donde se produjo el hecho denunciado.
Respecto de ese rol, Torner explicó: “Ellos tienen que estar ahí, no que atiendan el teléfono, que estén de guardias pasivas los fines de semana y feriado. Que se lo llame a ellos para consultarles o que ellos acudan cuál es el problema y qué es lo que necesita el ciudadano. Por eso el señor concejal es votado”.
Además, sostuvo que el sistema también apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre los integrantes del cuerpo deliberativo mediante la elaboración de informes sobre cada guardia realizada.
“Una vez que pase su turno, tienen que compartir la información con los demás ediles: tienen que decir qué pasó, si recibieron llamados, si le solucionó el problema al ciudadano y qué áreas participaron”, indicó.
Un vínculo más cercano con los vecinos
La exconcejal señaló que uno de los principales objetivos del proyecto es recuperar el contacto directo entre los representantes y los ciudadanos, especialmente en aquellos casos donde las personas buscan orientación o acompañamiento además de una solución administrativa.
En ese marco, sostuvo que muchas veces quienes llaman al sistema municipal no solamente requieren una intervención operativa, sino también ser escuchados por una persona que pueda comprender la problemática planteada.
“Muchas personas necesitan ser escuchadas y que también necesitan que le dé una ayuda”, expresó. Con esta iniciativa, Torner propone ampliar el alcance del actual servicio de atención ciudadana, fortalecer la capacidad de respuesta del municipio y generar una mayor presencia institucional durante los días y horarios en los que hoy los vecinos cuentan con menos posibilidades de acceder a un canal de comunicación directo con las autoridades municipales.