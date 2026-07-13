Murió el paranaense Pedro Ignacio Calderón, uno de los grandes maestros de la dirección orquestal

Director de orquesta, pianista y formador de generaciones de músicos, dejó una huella profunda en las principales instituciones sinfónicas del país y desarrolló una trayectoria que se extendió por más de siete décadas.
La música académica de América Latina está de luto. A los 92 años, falleció Pedro Ignacio Calderón, una leyenda absoluta de la batuta y un pilar fundamental en la historia cultural de la Argentina. Su partida marca el fin de una era dorada para la música sinfónica nacional, un territorio que lideró con rigurosidad, pasión y una genialidad técnica que lo llevó desde su Paraná natal hasta los escenarios más exigentes de Estados Unidos y Europa.
Con la muerte de Pedro Ignacio Calderón, ocurrida este lunes a los 92 años, la música académica argentina despide a una de sus figuras más influyentes. Director de orquesta, pianista y formador de generaciones de músicos, dejó una huella profunda en las principales instituciones sinfónicas del país y desarrolló una trayectoria que se extendió por más de siete décadas.
El director de orquesta Pedro Ignacio Calderón falleció este lunes a los 92 años, dejando un legado fundamental para la música clásica argentina y latinoamericana. Considerado uno de los máximos referentes de la dirección orquestal del país, su carrera estuvo estrechamente vinculada con las instituciones sinfónicas más prestigiosas y con la formación de varias generaciones de intérpretes.
Destacada trayectoria
Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 31 de diciembre de 1933, inició su formación musical en su ciudad natal y luego continuó sus estudios en Buenos Aires y Roma. Fue discípulo de maestros de la talla de Vicente Scaramuzza, Alberto Ginastera, Hermann Scherchen y Fernando Previtali. En 1963 obtuvo el primer premio del Concurso Internacional de Dirección Orquestal "Dimitri Mitropoulos", compartido con Claudio Abbado y Zdeněk Košler, distinción que le permitió desempeñarse como asistente de Leonard Bernstein en la Orquesta Filarmónica de Nueva York.
A su regreso al país inició una de las etapas más destacadas de su carrera como director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, cargo que ocupó durante más de dos décadas. Entre 1994 y 2015 fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, organismo del que posteriormente fue designado director emérito, tras una gestión de 22 años caracterizada por la excelencia artística, la difusión del repertorio sinfónico y la promoción de compositores argentinos.
Su trayectoria también incluyó la dirección de la Orquesta Estable del Teatro Colón, la creación del Ensamble Musical de Buenos Aires y numerosas presentaciones como director invitado en Europa, Estados Unidos y América Latina. A lo largo de su carrera condujo prestigiosas orquestas de Francia, España, Austria y la entonces Unión Soviética, entre otros países.
Sentida despedida
Calderón recibió múltiples reconocimientos, entre ellos los Premios Konex de Platino en 1989 y 1999, y fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de los galardones, su mayor legado quedó plasmado en la consolidación de la actividad sinfónica argentina, en su permanente compromiso con la formación de jóvenes músicos y en una concepción de la dirección orquestal basada en el rigor, la sensibilidad y el profundo respeto por la obra y sus intérpretes.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, la Secretaría de Cultura de la Nación, el Teatro Colón y numerosas instituciones musicales expresaron su pesar y destacaron la trascendencia de una figura que marcó la historia de la música académica argentina.
Con su partida se despide un maestro cuya influencia seguirá presente en las orquestas, los escenarios y las generaciones de músicos que encontraron en él un modelo de excelencia artística.
La Asociación Mariano Moreno de Paraná, mencionó que tuvo el honor de recibirlo en varias oportunidades como director invitado y compartió con el público de Paraná conciertos memorables que enriquecieron la vida cultural de nuestra ciudad. “Acompañamos con afecto a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad musical argentina”, explicaron.