Comerciante advirtió por la caída del consumo en Paraná: "Vemos que los negocios tienen fecha de vencimiento"

El precio de los alimentos continúa siendo uno de los principales factores que condicionan el consumo de las familias y la actividad de los comercios de barrio. A menos de 24 horas de conocerse el índice de inflación de junio, Mario Sarli, histórico almacenero de Paraná con casi 45 años de trayectoria, realizó un balance del primer semestre y describió un escenario de ventas reducidas, menor circulación de dinero y dificultades para sostener la actividad comercial.

En diálogo con Elonce, el comerciante sostuvo que la realidad económica golpea especialmente a una ciudad con fuerte presencia de empleados públicos y salarios que, según consideró, perdieron capacidad de compra frente al costo de vida.

Foto: Elonce.

“Lo veo mal porque en la ciudad de Paraná con los bajos sueldos que hay en la administración pública porque es una ciudad administrativa, y tenemos todas las cadenas extranjeras que funcionan como una aspiradora. La gente va y gasta la plata en esos lugares y no vuelve a la ciudad. Por eso estamos viviendo esta situación y vemos que los negocios tienen fecha de vencimiento de no haber un cambio de políticas a nivel nacional porque los ingresos son muy bajos”, expresó.

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Cambios en los hábitos de compra

Sarli explicó que el comportamiento de los consumidores también cambió como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo. Según indicó, muchos clientes dejaron de realizar compras grandes y priorizan únicamente los productos indispensables para el día a día.

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“Uno tiene clientes que compran todo acá, otros que tenemos libreta y después está el cliente que compra algo puntual (dos bifes, carne picada, costeleta)”, sostuvo al describir cómo se modificó la forma de comprar de quienes concurren habitualmente a su comercio.

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El comerciante remarcó que esa tendencia se observa desde hace varios meses y repercute directamente en la rentabilidad de los pequeños negocios, que deben afrontar los mismos costos fijos con un menor volumen de ventas.

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La preocupación por el futuro del comercio

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Además del impacto sobre las ventas, Sarli señaló que otra de las dificultades que atraviesan los comercios tradicionales está relacionada con el sostenimiento del empleo.

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“La gente que ha tenido empleados de muchos años, que es imposible indemnizar a un empleado de muchos años. Se espera que se jubile, pero se jubila ese empleado y no se repone porque las ventas han caído y la situación está muy complicada”, manifestó.