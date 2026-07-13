Argentina enfrentará dos veces a Inglaterra en cuatro días: Mundial y Nations Championship

Argentina enfrentará dos veces a Inglaterra en apenas cuatro días, en una semana que promete quedar marcada en el calendario deportivo nacional. Primero será el turno de la Selección argentina de fútbol, que este miércoles disputará la semifinal del Mundial 2026, y luego llegará el desafío de Los Pumas, que el sábado recibirán al seleccionado inglés por el Nations Championship de rugby.

El primer capítulo se jugará este miércoles, desde las 16, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un lugar en la final de la Copa del Mundo frente al conjunto inglés.

Tres días más tarde, también a las 16, la acción se trasladará al Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, donde Los Pumas se medirán nuevamente con Inglaterra por la tercera fecha del novedoso torneo internacional.

Los Pumas ya trabajan en Santiago del Estero

Tras vencer con autoridad a Gales por 35-21 en San Juan, el seleccionado argentino de rugby arribó el domingo a Santiago del Estero para comenzar la preparación del compromiso del próximo sábado.

El plantel conducido por Felipe Contepomi diseñó una intensa planificación de entrenamientos para llegar en las mejores condiciones al duelo frente a un rival que atraviesa un gran presente.

Entre lunes y miércoles, el equipo realizará trabajos técnicos y físicos, incluyendo una jornada de doble turno para elevar la intensidad de la preparación.

Descanso y confirmación del equipo

Luego de las primeras sesiones de entrenamiento, el jueves será una jornada destinada al descanso del plantel.

Ese mismo día, el entrenador Felipe Contepomi ofrecerá una conferencia de prensa en la que dará a conocer la formación titular para enfrentar a Inglaterra.

La preparación concluirá el viernes con el tradicional Captain's Run en el Estadio Madre de Ciudades, donde el equipo reconocerá el campo de juego y ajustará los últimos detalles tácticos antes del encuentro.

Un partido clave para la tabla

El seleccionado argentino afrontará un compromiso determinante para sus aspiraciones dentro del Nations Championship.

Actualmente, Los Pumas ocupan el tercer puesto del Hemisferio Sur con seis puntos, detrás de Nueva Zelanda, que lidera la clasificación con diez unidades.

Del otro lado estará una Inglaterra que llega fortalecida tras golear 73-8 a Fiji en Liverpool y que marcha segunda en la tabla del Hemisferio Norte, encabezada por Irlanda con diez puntos.

Así, mientras el fútbol y el rugby cruzarán nuevamente los caminos deportivos de Argentina e Inglaterra, el país vivirá una semana cargada de emociones con dos enfrentamientos que prometen captar la atención de millones de fanáticos.