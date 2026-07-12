Argentina comenzó la preparación para enfrentar a Inglaterra en las semifinales: qué planea la Selección

La Selección Argentina dejó atrás la trabajada clasificación frente a Suiza y comenzó a preparar el trascendental duelo ante Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. Luego de disputar otro encuentro de 120 minutos, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni puso en marcha un plan enfocado en la recuperación física del plantel.

El primer entrenamiento estuvo destinado a la recuperación de los futbolistas que sumaron mayor cantidad de minutos frente al conjunto suizo, mientras que el resto del grupo realizó una práctica de mayor intensidad.

El cronograma rumbo a la semifinal

La delegación regresará este lunes a Atlanta, donde continuará con la preparación del encuentro. El martes, la Albiceleste cumplirá con las actividades protocolares organizadas por la FIFA, que incluirán una práctica abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos y la atención de tres futbolistas en la zona mixta.

En paralelo, Scaloni aprovechará las últimas jornadas para definir el equipo titular que buscará un lugar en la final del certamen.

Romero y Paredes evolucionan favorablemente

Las principales incógnitas tras el triunfo sobre Suiza estaban centradas en el estado físico de Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes, quienes fueron reemplazados durante el tiempo suplementario.

El defensor dejó la cancha por calambres y fue reemplazado por Nicolás Otamendi, mientras que el mediocampista salió por el desgaste físico acumulado y cedió su lugar a José Manuel "Flaco" López.

Las primeras evaluaciones fueron alentadoras y ambos evolucionan favorablemente, por lo que, en principio, estarán disponibles para enfrentar a Inglaterra.

El objetivo de volver a una final

Argentina alcanzó las semifinales luego de eliminar consecutivamente a Cabo Verde, Egipto y Suiza, y ahora intentará dar un nuevo paso para defender el título mundial conquistado en Qatar.

Tras la clasificación, Lionel Messi destacó la magnitud del próximo compromiso: "Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. Va a ser lindo vivir una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección e intentar llegar de la mejor manera para volver a competir".