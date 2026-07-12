Subió a 4.490 la cifra de muertos por los terremotos y crece la crisis humanitaria en Venezuela

La cifra de muertos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.490, según el balance actualizado difundido este domingo por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de víctimas convirtió a la tragedia en el desastre sísmico más mortífero de la historia moderna del país.

El parte oficial mantuvo en 16.740 la cantidad de heridos, mientras que 6.462 personas fueron rescatadas con vida. Además, 17.907 damnificados permanecían sin vivienda y fueron trasladados en su mayoría a 89 campamentos transitorios habilitados por las autoridades.

Un balance que no dejó de crecer

El número de fallecidos aumentó de manera sostenida desde el día de la catástrofe. El registro oficial pasó de 188 muertos en las primeras horas posteriores al desastre a 920 el 26 de junio, 1.719 el 28 de junio, 3.535 el 5 de julio, 4.118 el 10 de julio y finalmente 4.490 este domingo.

Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en las cercanías de Yumare, en el estado Yaracuy. Las ondas sísmicas afectaron una amplia zona del norte venezolano, incluida Caracas y el estado costero de La Guaira. Desde el primer momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta roja al estimar que el evento podía provocar miles de víctimas.

La Guaira fue la zona más devastada

El estado de La Guaira concentró gran parte de la destrucción. De los 190 edificios que colapsaron completamente en el país, 158 se ubicaban en esa jurisdicción, equivalente a más del 80% del total.

Análisis satelitales elaborados con imágenes de Sentinel-1 y procesados por la NASA indicaron que en localidades como Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia la Mar más de la mitad de las construcciones presentaban una probabilidad superior al 75% de haber sufrido daños severos. La Universidad Estatal de Ohio estimó que unas 59.000 estructuras resultaron afectadas.

Millonarias pérdidas y ayuda internacional

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó pérdidas materiales por unos 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

En tanto, el Programa Mundial de Alimentos lanzó un pedido de 50 millones de dólares para asistir durante tres meses a medio millón de personas afectadas.

La emergencia movilizó a más de 3.000 rescatistas internacionales, mientras que en Catia la Mar debieron abrirse fosas en el cementerio local para sepultar a 150 víctimas que aún no habían podido ser identificadas.