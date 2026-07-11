Solidaridad entrerriana: Gualeguay envió cajas con donaciones para las familias afectadas por el terremoto en Venezuela

La campaña solidaria organizada por la comunidad venezolana residente en Gualeguay concluyó con el envío de siete cajas de donaciones destinadas a las familias afectadas por el terremoto que golpeó recientemente a Venezuela. Todo lo recolectado fue trasladado este sábado a la Ciudad de Buenos Aires, desde donde continuará su recorrido hacia las zonas más afectadas por la emergencia, publicó Debate Pregón.

Gracias al aporte de vecinos e instituciones de la ciudad, la colecta reunió tres cajas con medicamentos, dos cajas de pañales para bebés y adultos, una caja con artículos de papelería y otra con productos de higiene personal y elementos de limpieza. La ayuda fue entregada en la sede de Casa Venezuela, organización encargada de incorporarla al próximo envío humanitario con destino al país sudamericano.

Créditos: Debate Pregón

Las organizadoras destacaron la respuesta de la comunidad gualeya y agradecieron la solidaridad demostrada durante toda la campaña. Señalaron que la iniciativa permitió reunir insumos de primera necesidad que serán destinados a personas que atraviesan una situación crítica tras el desastre natural.

Un reconocimiento a los bomberos gualeyos que trabajaron en los rescates

Como parte del cierre de la colecta, también realizaron un reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de Gualeguay que participaron de la misión argentina de rescate en Venezuela.

Créditos: Debate Pregón

En la oportunidad les entregaron una imagen artesanal de la Virgen de Coromoto, patrona de ese país, acompañada por una dedicatoria en agradecimiento por el trabajo realizado durante las tareas de búsqueda y asistencia.

“La magnitud del desastre es monstruosa", describieron bomberos entrerrianos al regresar de Venezuela

Brigadistas entrerrianos regresaron al país luego de participar durante una semana en las tareas de búsqueda y rescate desplegadas en las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela. Los bomberos voluntarios de Gualeguay, Gastón Velázquez y Osiris López, arribaron durante la madrugada al aeropuerto de Ezeiza y, antes de regresar a Entre Ríos, compartieron con Elonce el duro panorama que encontraron en el lugar del desastre.

Los rescatistas integraron el contingente argentino especializado en búsqueda con canes y trabajaron junto a los bomberos de Caracas en el epicentro de la tragedia, donde participaron de operativos para localizar personas con vida y víctimas fatales entre los escombros.

Una semana de intenso trabajo en el epicentro del desastre

Los brigadistas arribaron a Venezuela el lunes pasado y comenzaron a trabajar pocas horas después junto a los equipos locales. "Llegamos al epicentro del terremoto y empezamos a trabajar en conjunto con los bomberos de Caracas, que nos iban asignando distintos sectores donde realizar las búsquedas", explicó Velázquez.

La delegación entrerriana viajó con dos perros especialmente entrenados para diferentes tipos de búsqueda. Oma, especializado en localizar personas con vida, y Roma, preparado para detectar restos humanos. "La tarea ha sido muy ardua y hemos tenido buenos resultados en lo que respecta al tema búsquedas", detalló.

Según precisaron, el balance de la misión fue positivo desde el punto de vista operativo. "El resumen del trabajo fueron 48 localizaciones entre personas con vida y restos humanos. Dentro de esas localizaciones hubo cinco personas halladas con vida, entre ellas, dos niños", relató Velázquez. Asuntoslaborales

"Cuando llegás al lugar entendés la magnitud de la tragedia"

Los rescatistas coincidieron en que ninguna imagen previa logra reflejar el verdadero impacto del desastre. "Uno se hace una idea viendo las noticias, pero cuando llegás al lugar sinceramente es algo monstruoso. Había más de 700 edificios caídos. La magnitud del desastre es enorme", describió López. Donacionespara afectados

Velázquez sostuvo que la misión representó una de las experiencias más importantes de su carrera como brigadista. "Fue una experiencia increíble desde el punto de vista profesional. Fue una tragedia para el pueblo venezolano, pero nosotros nos preparamos durante años para dar respuesta en este tipo de tragedias y pudimos hacerlo", expresó.