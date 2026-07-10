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Un sismo de magnitud 3,9 generó alarma y evacuaciones preventivas en Venezuela

El movimiento telúrico se registró este viernes con epicentro cerca de Naiguatá, en el estado La Guaira. No se reportaron víctimas ni daños materiales, aunque hubo evacuaciones preventivas en edificios de Caracas.

10 de Julio de 2026
Nuevo sismo.
Nuevo sismo.

El movimiento telúrico se registró este viernes con epicentro cerca de Naiguatá, en el estado La Guaira. No se reportaron víctimas ni daños materiales, aunque hubo evacuaciones preventivas en edificios de Caracas.

Un sismo de magnitud 3,9 se registró este viernes en el norte de Venezuela y provocó momentos de tensión entre la población. Si bien el temblor fue percibido en distintas zonas del país, las autoridades informaron que no se reportaron víctimas ni daños materiales.

 

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 10:53 (hora local), con una profundidad de 5,5 kilómetros. El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira.

Tras el sismo, decenas de personas evacuaron de manera preventiva edificios comerciales y de oficinas en Caracas, mientras los organismos competentes realizaban inspecciones para descartar afectaciones estructurales.

 

El antecedente de los terremotos de junio

 

El movimiento se produjo en una región que semanas atrás había sido afectada por una fuerte secuencia sísmica. La Guaira fue una de las zonas alcanzadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio.

Según el balance oficial difundido este jueves por las autoridades venezolanas, aquellos sismos dejaron 3.889 personas fallecidas y 16.740 heridas.

Hasta el momento, los organismos de emergencia continúan monitoreando la situación tras el temblor de este viernes, sin que se hayan informado nuevos incidentes.

Temas:

Sismo Venezuela la Guaira
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