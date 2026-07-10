España venció a Bélgica sobre el final y jugará la semifinal ante Francia

España y Bélgica dejó un cierre emocionante en los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja ganó 2-1 con un gol de Mikel Merino en los minutos finales y ahora enfrentará a Francia por un lugar en la final.
España vs Bélgica tuvo un desenlace electrizante y clasificó a la selección española a las semifinales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles gracias a un agónico gol de Mikel Merino a los 87 minutos, luego de un partido equilibrado y de alta intensidad. En la próxima instancia, se medirá con Francia en busca de un lugar en la gran final.
Desde el comienzo del encuentro, el conjunto español tomó la iniciativa con mayor posesión de la pelota y un juego asociado que le permitió instalarse en campo rival. Bélgica, por su parte, apostó a un planteo más replegado, intentando lastimar de contraataque con la velocidad de sus atacantes y la solidez de Thibaut Courtois bajo los tres palos.
Las primeras ocasiones fueron para España, que obligó al arquero belga a intervenir en varias oportunidades. Sin embargo, la resistencia de Courtois mantuvo el empate hasta pasada la media hora de juego.
España golpeó primero y Bélgica respondió antes del descanso
La apertura del marcador llegó a los 29 minutos de la primera etapa. Dani Olmo protagonizó una gran jugada colectiva y exigió a Courtois con un potente remate. El arquero dio rebote y Fabián Ruiz apareció dentro del área para empujar la pelota al fondo del arco y establecer el 1-0 para La Roja, consignó Cadena 3.
Lejos de desmoronarse, Bélgica reaccionó rápidamente y encontró la igualdad antes del descanso. A los 40 minutos, Timothy Castagne envió un preciso centro desde el sector derecho y Charles De Ketelaere anticipó de cabeza para superar a Unai Simón y marcar el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.
El empate reflejaba un desarrollo intenso, con momentos de dominio alternado y dos selecciones que buscaron el protagonismo en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final.
Un final dramático y el pase a semifinales
En el complemento, España volvió a adueñarse del balón y generó las situaciones más claras para desnivelar el marcador. Bélgica respondió con ataques rápidos liderados por Jérémy Doku y con el ingreso de Romelu Lukaku, buscando mayor peso ofensivo en los metros finales.
Uno de los momentos más preocupantes para el seleccionado belga ocurrió a los 66 minutos, cuando Thibaut Courtois sufrió una lesión que le impidió continuar en el partido. El experimentado arquero debió abandonar el campo y fue reemplazado por Senne Lammens, una modificación que terminó siendo determinante en el desenlace.
Cuando todo indicaba que el encuentro se encaminaba hacia el tiempo suplementario, España encontró el gol de la clasificación. A los 87 minutos, Pau Cubarsí probó desde media distancia, Lammens dio un rebote corto y Mikel Merino apareció con oportunismo para empujar el balón y decretar el 2-1 definitivo.
Con ese tanto, el conjunto español selló su clasificación entre los cuatro mejores seleccionados del torneo y desató el festejo de sus futbolistas y de los miles de hinchas presentes en el SoFi Stadium.
España va por un lugar en la final
Con esta victoria, España confirmó su candidatura al título y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Francia en un duelo que promete ser uno de los grandes atractivos del certamen.
La Roja volvió a demostrar personalidad para resolver un partido complejo y encontró en Mikel Merino al héroe de una noche inolvidable. Bélgica, en tanto, quedó eliminada tras sostener un duro duelo durante casi todo el encuentro, pero terminó cediendo en los minutos finales ante la insistencia del seleccionado español.